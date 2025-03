DIRETTA MILANO ECZACIBASI: UN QUARTO DI FINALE AFFASCINANTE

Quando si arriva fra le prime otto d’Europa è difficile che ci siano partite facili, ma la diretta Milano Eczacibasi ci proporrà alle ore 20.30 di stasera, martedì 4 marzo 2025, presso il PalaLido/Allianz Cloud il match d’andata del quarto di finale probabilmente più affascinante della Champions League di volley femminile, perché inevitabilmente causerà l’eliminazione di una big italiana o turca. Finora di fatto non ci sono state sorprese: Italia e Turchia hanno ancora le loro tre squadre a testa, per il resto resistono due polacche, che però in teoria sono già un gradino sotto.

Insomma, la diretta Milano Eczacibasi potrebbe proporci il primo scontro Italia-Turchia dei tanti che potremmo ancora seguire nelle fasi più calde di questa Champions League. Per la Numia Vero Volley Milano ecco una potenziale difficoltà ulteriore, dovuta al fatto che l’Eczacibasi Dynavit Istanbul avrà il vantaggio di giocare in casa l’eventuale Golden set se questo si dovesse rendere necessario, ma in questo momento non serve a molto mettersi a fare già ragionamenti di questo tipo. Bisogna solamente pensare a vincere una partita che promette spettacolo ed emozioni, come è giusto che sia quando in programma c’è la diretta Milano Eczacibasi…

MILANO ECZACIBASI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Milano Eczacibasi in tv sarà in verità una diretta streaming video tv per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che trasmette la Champions League di volley.

DIRETTA MILANO ECZACIBASI: NUOVO DUELLO ITALIA-TURCHIA

La diretta Milano Eczacibasi ci fornisce quindi l’occasione per fare il punto sul confronto Italia-Turchia, immancabile ormai nella pallavolo femminile di club. L’anno scorso fu eccezionale per il nostro volley che, prima dell’oro olimpico della Nazionale a Parigi, mandò in scena la finale derby fra Conegliano e Milano, anche se per il Vero Volley resta l’amarezza della sconfitta al tie-break, con le venete che in precedenza avevano eliminato il Vakifbank ai quarti e proprio l’Eczacibasi in semifinale, dove invece Milano ebbe la meglio sul Fenerbahce.

L’anno prima invece era stata la Turchia a monopolizzare la finale, con sconfitta per l’Eczacibasi contro le cugine del Vakifbank. Proprio la squadra di Giovanni Guidetti ha relegato il Vero Volley al secondo posto nel girone, per cui Milano è dovuta passare attraverso il playoff contro le tedesche del Palmberg Schwerin, liquidate però in maniera perentoria con un doppio 3-0. Adesso si torna a fare sul serio, Alessia Orro e compagne se la devono vedere in particolare con Tijana Boskovic, che promette di regalarci un duello stellare con Paola Egonu: un motivo in più per seguire la diretta Milano Eczacibasi!