DIRETTA MILANO FENERBAHCE (RISULTATO 19-24): FINE PRIMO QUARTO

Termina il primo quarto al Forum di Assago con il Fenerbahce avanti 19-24 sull’Olimpia Milano. La squadra turca impone il proprio ritmo grazie alla precisione sul perimetro, dove l’Olimpia fatica a trovare le giuste contromisure difensive.

Protagonista del parziale è Bonzie Colson, che sfrutta i varchi concessi dalla difesa milanese e mette a referto punti importanti, contribuendo anche con due assist. Milano prova a rispondere affidandosi al talento di Shavon Shields, ma la poca intensità difensiva e qualche palla persa di troppo complicano la rincorsa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Virtus Bologna Olympiacos (risultato finale 70-92): dominio assoluto (Eurolega 28 febbraio)

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: PARTITA DI LUSSO AL FORUM

Una serata di grande basket ci attende con la diretta Milano Fenerbahce: all’Unipol Forum la palla a due sarà alle ore 20.30 di stasera, giovedì 6 marzo 2025, in occasione della ventottesima giornata di Eurolega. La EA7 Emporio Armani Milano ci arriva bene, reduce da una preziosa vittoria contro il Monaco che ha portato il bottino dell’Olimpia Milano a 15-12, ampiamente in attivo e sicuramente una delle migliori squadre ormai da diverso tempo, se si considera l’inizio disastroso che ancora pesa sulla classifica complessiva di Milano, in piena corsa però non solo per il play-in, ma anche per un posto fra le prime sei.

DIRETTA/ Milano Monaco (risultato finale 86-80): vince l'Olimpia! (27 febbraio 2025)

Potremmo capire ancora meglio il livello dell’Olimpia proprio grazie alla diretta Milano Fenerbahce, perché ad Assago arriveranno i turchi che sono tra i colossi dell’Eurolega, magari però un po’ più stanchi perché reduci dal recupero disputato lunedì contro il Paris. Questo forse potrebbe essere un piccolo aiuto per gli uomini di coach Ettore Messina nella grande sfida contro alcuni grandi ex come Devon Hall e soprattutto Nicolò Melli, che renderanno ancora più sentita la diretta Milano Fenerbahce.

MILANO FENERBAHCE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

Come sempre, la diretta Milano Fenerbahce in tv sarà garantita da Sky Sport, mentre la diretta streaming video sarà anche su DAZN, oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA/ Virtus Bologna Paris (risultato finale 74-77): V Nere rimontate! (Eurolega, 7 febbraio 2025)

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: PER PUNTARE AI PLAYOFF

Insomma, la presenza di alcuni ex che hanno fatto la storia recente dell’Olimpia unita alle esigenze di classifica renderanno imperdibile l’appuntamento con la diretta Milano Fenerbahce, che potrebbe essere lo snodo per capire se Milano potrà puntare anche a un posto fra le prime sei o se dovrà mettere nel mirino almeno un posto nei play-in. Continua fatalmente a pesare il brutto avvio, però l’Olimpia ormai da qualche mese viaggia a ritmi da prime sei e allora ha il dovere di provarci anche contro il Fenerbahce, che in fondo ha già battuto ad Istanbul il 29 novembre scorso, nel bel mezzo di quello che invece è stato finora il miglior momento della stagione.

In seguito è arrivato qualche infortunio di troppo a complicare di nuovo la situazione, tuttavia Milano ha risposto quasi sempre bene. In particolare, dopo la batosta contro l’Anadolu Efes proprio a Istanbul, sono arrivate tre vittorie nelle successive quattro partite. Ora siamo al rush finale, in poco più di un mese ci saranno ben sette incontri che decideranno tutto: la diretta Milano Fenerbahce potrebbe essere fondamentale per capire se l’EA7 possa sognare davvero l’epilogo migliore.