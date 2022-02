Diretta Milano Fenerbahçe/ Streaming video tv: Olimpia sempre favorita! (Eurolega)

DIRETTA MILANO FENERBAHÇE: L’OLIMPIA TORNA AL FORUM

Milano Fenerbahçe è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20:30 di giovedì 3 febbraio: grande appuntamento di basket Eurolega 2021-2022, siamo nella 25^ giornata e questo è il secondo impegno settimanale per l’Olimpia, visto il turno doppio. Milano torna dalla Serbia e affronta la squadra turca, che negli ultimi anni è stata una straordinaria corazzata capace di arrivare a ripetizione alla Final Four di Eurolega, ma che già dall’anno passato ha perso parecchio della sua competitività e, salutato Zelimir Obradovic, è rientrata nei ranghi.

L’Olimpia, già vittoriosa all’andata costringendo gli avversari a segnare la miseria di 43 punti sul proprio parquet, viaggia per il primo posto in regular season o quantomeno vuole provare a strapparlo a Real Madrid e Barcellona, forte di alcuni successi di grande livello come le doppie affermazioni sul Cska Mosca e i blaugrana e tanto altro ancora, per una svolta internazionale che era già maturata e arrivata l’anno scorso. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Fenerbahçe; aspettando che la partita del Mediolanum Forum prenda il via, proviamo a tracciarne i temi principali.

DIRETTA MILANO FENERBAHÇE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Milano Fenerbahçe è sulla televisione satellitare: possiamo ricordare per l’ennesima volta che l’Eurolega è tornata su Sky Sport, che garantisce ogni partita dell’Olimpia e ne seleziona altre giornata per giornata. Di conseguenza i clienti dell’emittente potranno seguire il match, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go; inoltre va aggiunto che è liberamente consultabile il sito ufficiale del torneo, come noto all’indirizzo www.euroleague.net, per avere accesso al tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO FENERBAHÇE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Fenerbahçe si avvicina, e per l’Olimpia potrebbe essere un’altra vittoria di prestigio per avvicinare la qualificazione ai playoff, che comunque al momento è poco in discussione tanto che, come già detto, la squadra di Ettore Messina corre oggi per il primo posto in regular season. Intanto possiamo ricordare che il match di Istanbul si era concluso con un pazzesco 68-43, e che nel primo quarto Milano aveva giocato in maniera sostanzialmente perfetta costringendo il malcapitato Fenerbahçe a segnare la miseria di 3 punti.

Le cose non erano poi migliorate per i turchi, che avevano chiuso con 17/53 dal campo ma anche un orrendo 5/13 ai liberi. Magari non in maniera così netta come quel +25, ma la differenza tra le due squadre in questo momento c’è tutta: basti pensare che il Fenerbahçe oggi non sarebbe qualificato per i playoff di Eurolega. È dunque impressionante pensare che adesso sia l’Olimpia Milano a essere decisamente superiore come valori in campo; anche questo è certamente un segno di come l’avvento di Ettore Messina e le mosse di mercato nelle ultime due stagioni abbiano reso dividendi, adesso però c’è un’opera da portare a compimento…



