Diretta Milano Fenerbahçe/ Streaming video tv: Olimpia vicina al traguardo (Eurolega)

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: L’OLIMPIA VEDE I PLAYOFF

Milano Fenerbahçe, partita diretta dagli arbitri Sasha Pukla, Carlos Cortes e Joseph Bissang, va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 3 marzo: siamo al Mediolanum Forum, dove l’Olimpia ha appena demolito la Fortitudo Bologna e si gioca per la 27^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Si tratta di una partita importante per la banda di Ettore Messina, che ormai vede vicina la qualificazione ai playoff e potrebbe addirittura chiudere con la vittoria del girone unico di regular season; nell’ultimo impegno ha battuto il Khimki consolidando la sua posizione, di conseguenza un altro successo interno sarebbe quasi decisivo visti anche gli incroci del calendario che naturalmente giocano a suo favore.

Per una volta dunque l’Olimpia può guardare al futuro internazionale e alla fase ad eliminazione diretta; vedremo allora quello che succederà sul parquet del Mediolanum Forum quando si alzerà la palla a due, aspettando questo momento per la diretta di Milano Fenerbahçe possiamo senza dubbio analizzare alcuni dei temi principali che potremmo aspettarci da questa interessantissima partita di Eurolega, che certamente è più “urgente” per una squadra turca ancora nel limbo.

DIRETTA MILANO FENERBAHCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Milano Fenerbahçe sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento riservato ai clienti della televisione satellitare (il canale è al numero 211 del decoder) mentre in alternativa si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per seguire questa partita anche in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche di squadre e giocatori impegnati in Eurolega.

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Milano Fenerbahçe vale la pena dire, come prima cosa, che questa sarà la grande partita da ex di Gigi Datome, che negli ultimi anni ha riscritto la storia della società di Istanbul. Il Fenerbahçe infatti ha saputo presentarsi alla Final Four di Eurolega nelle ultime sei stagioni, sono parecchi i viaggi in finale con il titolo vinto nel 2017. Ricorderete che in quell’occasione Datome si era fatto tagliere i capelli da Pero Antic poco dopo il fischio finale; quella squadra è stata fantastica ma, terminato il ciclo di Zeljmir Obradovic, è tornata diciamo nei ranghi e infatti ha faticato parecchio a tenere il livello all’inizio di questa competizione. Adesso però sembra aver svoltato: arriva dalla netta sconfitta interna nel derby contro l’Anadolu Efes ma in precedenza aveva infilato 10 vittorie consecutive con le quali è rientrata in ottava posizione. Oggi sarebbe ai playoff ma, a differenza dell’Olimpia, ha molti meno margini di errore: vedremo allora se riuscirà a prendersi la vittoria questa sera o se Milano sarà in grado di fare un altro passo di avvicinamento alla post season di Eurolega.



