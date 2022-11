Diretta Milano Fenerbahçe/ Streaming video tv: un altro grande incrocio! (Eurolega)

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: MESSINO CON UN PIEDE FUORI, PARTITA DELLA DISPERAZIONE…

Milano Fenerbahçe è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20:30 di giovedì 24 novembre: si gioca per la 10^ giornata di basket Eurolega 2022-2023 e, come già avevamo detto, è il secondo impegno settimanale per queste due squadre con l’Olimpia che raddoppia l’avversaria di Istanbul, perché dopo aver sfidato l’Anadolu Efes bicampione in carica si trova di fronte un Fenerbahçe che dopo qualche stagione in calo, coincisa con l’addio di Zelimir Obradovic (che con i gialloblu ha vinto l’Eurolega) sembra essere tornato grande, comanda la classifica e dà la netta sensazione di poter ancora arrivare in fondo.

Per Milano poi questa partita non arriva nel miglior momento possibile: in Eurolega le cose hanno iniziato a farsi complesse per la banda di Ettore Messina, che dopo aver perso in casa contro la Virtus Bologna è caduta anche sul parquet dello Zalgiris arrivando ad avere record negativo, e scoprendo abbastanza in fretta che confermare i playoff per il terzo anno consecutivo sarà tutt’altro che scontato e semplice. Nell’attesa di scoprire come andranno le cose nella diretta di Milano Fenerbahçe, prendiamoci del tempo per analizzare quelli che potrebbero essere i temi principali legati al match del Mediolanum Forum, che si annuncia davvero incandescente.

DIRETTA MILANO FENERBAHCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Fenerbahçe sarà affidata come sempre alla televisione satellitare: l’appuntamento quindi sarà riservato in esclusiva agli abbonati, sappiamo bene infatti che le partite di Eurolega, se non altro quelle delle due squadre italiane, sono fornite da questa emittente. Ci sarà come di consueto la possibilità, per i clienti, di assistere al match in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Milano Fenerbahçe l’Olimpia va a caccia di risposte: la sconfitta della Zalgirio Arena ha certificato come la squadra di Ettore Messina abbia un po’ l’acqua alla gola in Eurolega (a differenza di quello che accade in campionato), la fisicità delle avversarie sta presentando il conto e sembra che Milano sia tornata ad una situazione pre 2021, ovvero quando non riusciva a centrare i playoff nel girone unico dovendo soccombere a rivali più attrezzate in ambito internazionale. Naturalmente è ancora presto per tracciare bilanci definitivi e anche altre squadre sono sicuramente piene di problemi.

Intanto dopo le prime sconfitte maturate in Eurolega Messina ha fatto sentire la propria voce esponendo quelli che sono i problemi dell’Olimpia, certamente un modo per tenere desta l’attenzione ma anche parole vere, perché le prestazioni di Milano le abbiamo viste tutti e sicuramente qualcosa manca. Nel frattempo però le difficoltà di alcuni interpreti hanno portato alla ribalta il talento di Nazareth Mitrou-Long: non tutti i mali vengono per nuocere insomma, l’ex Brescia potrebbe davvero essere il giocatore determinante per risollevare le sorti dell’Olimpia ma adesso bisogna aspettare che la diretta di Milano Fenerbahçe prenda il via, poi scopriremo come andranno realmente le cose sul parquet del Mediolanum Forum…











