Diretta Milano Maccabi/ Streaming video tv: l’Olimpia torna al Forum (Eurolega)

DIRETTA MILANO MACCABI: OLIMPIA PER LA TERZA GIOIA!

Milano Maccabi, in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 20:30 di martedì 12 ottobre: è la terza giornata di basket Eurolega 2021-2022, e per la prima volta in questa stagione avremo il doppio turno settimanale, visto che venerdì l’Olimpia ospiterà i campioni in carica dell’Anadolu Efes. Intanto i ragazzi di Ettore Messina si confrontano con la squadra israeliana, che è sempre una minaccia per storia e blasone ma non è più quella che circa 13-14 anni fa dominava in Eurolega; per di più Milano arriva dalle due vittorie timbrate contro Cska Mosca e Baskonia e dunque è in piena fiducia, sapendo di essere ora una potenza internazionale.

Il Maccabi all’esordio in questa competizione ha battuto il Bayern sul filo di lana, poi ha perso in casa contro la Stella Rossa; ha già giocato due volte a Tel Aviv e ora affronta la sua prima trasferta, a lungo termine l’obiettivo sarà quello di andare ai playoff ma non sarà affatto semplice, perché almeno nelle previsioni e nei rapporti di forza alla vigilia del torneo gli israeliani non partivano tra le prime otto. Vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Milano Maccabi; aspettando che la partita si giochi, possiamo sicuramente fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata di Eurolega al Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO MACCABI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

Come sempre la diretta tv di Milano Maccabi sarà in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, perché quest’anno l’Eurolega è tornata su Sky: dunque i canali di riferimento saranno in questo caso Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204 del decoder), e per i clienti ci sarà ovviamente la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare, inserendo i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ARMANI MILANO MACCABI: RISULTATI E CONTESTO

Milano Maccabi, fino a qualche mese fa, rappresentava per l’Olimpia l’incrocio con l’ultima squadra affrontata ai playoff: nel 2014 Luca Banchi si era arenato sugli israeliani perdendo una gara-1 già vinta, e alla fine non riuscendo a prendersi la Final Four. Poi però è arrivato il 2020-2021, e nella scorsa edizione di Eurolega è stato Ettore Messina a riprendersi un posto nei quarti di finale e addirittura in Final Four, dove l’Olimpia mancava da 29 anni. Adesso dunque questa Milano Maccabi è una sfida tra una squadra che ha guadagnato grande consapevolezza nei suoi mezzi, e che parte con il chiaro proposito di timbrare la finale e il titolo, e una che come detto negli ultimi anni ha perso un po’ di smalto e competitività.

Certamente però il Maccabi si può inserire nella lotta per i playoff a patto ovviamente che trovi costanza e faccia qualche risultato in trasferta, soprattutto adesso che ha già “sprecato” un jolly abbastanza importante facendosi battere dalla Stella Rossa in casa. Milano parte chiaramente favorita in questa partita di Eurolega e punta dunque a essere 4-0 entro la fine della settimana, ma la stagione è lunga e l’importante sarà, in caso di sconfitta che a un certo punto sarà anche strutturale, ripartire con il vento in poppa per ripartire e rimanere a contatto con i primi posti in classifica, visto che anche il fattore campo nei playoff potrebbe essere determinante.



