Diretta Milano Maccabi/ Streaming video tv: Olimpia decimata! (Eurolega)

DIRETTA MILANO MACCABI: L’OLIMPIA RIPARTE IN EUROLEGA

Milano Maccabi Tel Aviv, che sarà diretta dagli arbitri Olegs Latisevs, Emilio Perez e Josip Radojkovic, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 18 febbraio presso il Mediolanum Forum: la partita è valida per la 25^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Dopo la sosta riparte dunque la competizione europea, nella quale l’Olimpia è messa benissimo: nonostante l’ultimo ko contro il Villeurbanne la squadra di Ettore Messina si presenta a questo appuntamento con il terzo posto in classifica e le possibilità concrete di prendersi addirittura la prima posizione. I playoff sono vicini, e contro il Maccabi non si può sbagliare: la squadra di Tel Aviv ha una tradizione gloriosa ma da qualche anno sta faticando, oggi ha un record negativo e dovrà sudare sette camicie, sempre che basti, per guadagnare la post season.

Reduce dal trionfo in Coppa Italia, l’Olimpia dunque approccia la partita interna con piena convinzione dei suoi mezzi e la consapevolezza che si entra nella parte decisiva della stagione, dunque ora sarà anche importante ridurre al minimo gli errori; vedremo quello che succederà tra qualche ora nella diretta di Milano Maccabi, ma nel frattempo possiamo anche provare a fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali che ci verranno presentati in questa serata, nella speranza che Messina e i suoi ragazzi possano centrare un altro risultato positivo avvicinando quello che è considerato l’obiettivo minimo in Eurolega.

DIRETTA MILANO MACCABI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Maccabi non sarà trasmessa, salvo variazioni di palinsesto, sui canali della nostra televisione; di conseguenza l’unico modo che avrete per seguire la partita sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che come sappiamo fornisce l’intera gamma delle partite di Eurolega in diretta streaming video. Sul sito ufficiale della competizione, www.euroleague.net, troverete poi le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match, la classifica e le statistiche di giocatori e squadre con i relativi roster e le notizie importanti su di loro.

DIRETTA MILANO MACCABI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Milano Maccabi vedremo dunque il ritorno in campo dell’Olimpia, a pochi giorni dalla vittoria della Coppa Italia: quello dell’ultimo fine settimana è stato un trionfo senza mezzi termini, una vittoria schiacciante con tre partite chiuse ad uno scarto medio vicino ai 20 punti e solo 8 minuti lasciati a rincorrere nel punteggio. Finalmente Ettore Messina è riuscito dove i suoi predecessori avevano fallito: presentare sul parquet una squadra che domina in ambito nazionale, come ci si aspetta che faccia visto il valore del suo roster e la superiorità sulle avversarie, ma che dice la sua anche in Eurolega, il vero tallone d’Achille di un gruppo che negli ultimi anni non è mai stato competitivo in questo torneo. Adesso invece Milano vola anche qui, e potrebbe tornare ai playoff per la prima volta da quella sconfitta del 2014 che era maturata in maniera beffarda proprio contro il Maccabi; non manca molto per chiudere la regular season e ogni singolo appuntamento diventa importante, a cominciare da questo che, come già detto, vede l’Olimpia partire favorita contro un avversario che sta faticando a trovare il ritmo giusto, ma che potrebbe comunque diventare temibile se lasciato giocare con i suoi ritmi. Vedremo allora come andranno le cose tra poco sul parquet del Mediolanum Forum…



