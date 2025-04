DIRETTA MILANO MARATHON 2025: UNA GRANDE CLASSICA

Prosegue l’inizio di primavera con le grandi corse italiane, la diretta Milano Marathon 2025 arriverà oggi, domenica 6 aprile, appena un paio di settimane dopo la Stramilano, per rimanere nel capoluogo lombardo, ed invece a tre settimane di distanza per quanto riguarda la maratona di Roma. La corsa meneghina ha come caratteristica un percorso ancora più veloce, tanto che il record è di 2h03’55”, fatto registrare nel 2021 dal keniano Reuben Kiprop Kipyego, connazionale del vincitore dell’anno scorso Titus Kimutai Kipkosgei, che si impose invece con il tempo di 2h07’12” davanti a Raymond Choge, possibile favorito oggi.

Milano Marathon, mezzi pubblici e deviazioni, domenica 6 aprile 2025/ Cosa cambia e le modifiche

L’Etiopia idealmente risponde con le sue donne parlando della diretta Milano Marathon 2025, infatti il record al femminile nel capoluogo lombardo sui 42,195 km sono le 2h19’35” di Hiwot Gebrekidan, anche in quel caso nel velocissimo 2021, mentre la campionessa in carica è Tigist Memuye, che l’anno scorso vinse in 2h26’32”. Aggiungiamo che al maschile non abbiamo mai visto vittorie italiane in questa corsa nata nel 2000, mentre fra le donne risono imposte Lucilla Andreucci proprio nell’edizione inaugurale, poi anche Anna Incerti nel 2008 e Marcella Mancini nel 2010, quale sarà stavolta il ruolo degli Azzurri nella diretta Milano Marathon 2025?

DIRETTA MARATONA ROMA 2025/ Ha vinto Robert Ngeno, dominio Kenya! Daniele Meucci ottavo (16 marzo)

MILANO MARATHON 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CORSA

La diretta Milano Marathon 2025 in tv sarà garantita su Sky Sport, quindi avremo pure la diretta streaming video con Sky Go e Now TV per seguire la telecronaca di Nicola Roggero e il commento tecnico dell’olimpionico della maratona Stefano Baldini.

DIRETTA MILANO MARATHON 2025: SCOPRIAMO ORARI E PERCORSO

Sul sito Internet ufficiale viene presentata come la maratona più veloce d’Italia, in effetti il percorso che contraddistingue la diretta Milano Marathon 2025 è all’insegna della scorrevolezza. La partenza sarà alle ore 8.30 di stamattina, nel meraviglioso palcoscenico di Piazza del Duomo, che sarà d’altronde anche la sede di un arrivo splendido, obiettivo allora due volte ambito da tutti coloro che si presenteranno al via. Saranno sfiorati tanti luoghi simbolo di Milano, anche dal punto di vista sportivo, dall’Arena Civica all’ippodromo e allo stadio di San Siro.

Diretta Maratona New York 2024/ Abdi Nageeye e Shelia Chepkirui sono i vincitori! (oggi 3 novembre)

In effetti si andrà verso la zona nord-ovest di Milano, girando anche attorno al parco di Trenno prima di tornare verso il centro, dove invece si potranno ammirare tutti i luoghi simbolo della città, in primis il Castello Sforzesco, anche se sarà la Madonnina a salutare l’inizio e la fine di questa grande avventura. I professionisti se la godranno relativamente, perché avranno altri pensieri, però anche questo è il bello delle corse nelle grandi città, con i campioni a fianco a fianco degli atleti “della domenica” che si metteranno alla prova nella diretta Milano Marathon 2025.