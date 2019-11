Diretta Milano Modena/ Streaming video Rai: emiliani per il riscatto (SuperLega)

Milano Modena sarà diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Mauro Goitre: all’Allianz Cloud, nome con il quale è conosciuto oggi il PalaLido, si gioca alle ore 18:50 di mercoledì 20 novembre per la settima giornata nel campionato di volley SuperLega 2019-2020. Come sappiamo il torneo si sviluppa con un numero dispari di squadre, e questo è un turno infrasettimanale; pochi giorni fa la Leo Shoes ha perso nettamente a Civitanova e dunque ha fallito di fatto il primo grande appuntamento della stagione, una sfida diretta che ha detto di come gli emiliani debbano ancora lavorare per arrivare a essere la vera favorita per lo scudetto. Anche l’Allianz si presenta a questa partita con una sconfitta sul groppone: il ko è arrivato in casa contro Trento, e così la squadra lombarda non è riuscita a dare seguito al successo netto (e incredibile) di Perugia in un campionato tutto sommato iniziato bene. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Modena, che inizia tra poco e della quale possiamo intanto andare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Modena sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport + che, rispettivamente, trovate ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando; ovviamente sarà disponibile, senza costi aggiuntivi, anche il servizio di diretta streaming video sul sito www.raiplay.it, visitabile gratuitamente con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi il portale www.legavolley.it sul quale trovare le informazioni utili su questa sfida e sul campionato di volley SuperLega. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Milano Modena è una partita che mette a confronto due squadre dagli obiettivi diversi: la Leo Shoes cerca di tornare ai giorni gloriosi di un passato troppo lontano (nonostante uno scudetto vinto in epoca recente) e a Civitanova ha perso la prima partita della stagione. Al momento la classifica resta buona: terzo posto a 6 punti dalla Lube che ha giocato una partita in più, e +4 sulla quarta piazza di Perugia che allo stesso modo ha già disputato sette gare. Milano vuole prendersi i playoff, e poi provare a vedere fino a che punto sia possibile arrivare; l’Allianz ha disputato appena cinque partite (avendo riposato nel turno precedente) ed è in saldo positivo, vincendo oggi in tre o quattro set riuscirebbe ad avvicinare la Sir Safety e potrebbe addirittura sognare la Top 3 del campionato di SuperLega, anche se la stagione è ancora lunga. In ogni caso questa Milano Modena sarà una partita interessante, che potrà darci nuove indicazioni sui rapporti di forze tra le due squadre.



