Diretta Milano Modena/ Streaming video Rai: finale play off 5^ posto!

DIRETTA MILANO MODENA: FINALE PER I PLAY OFF 5^ POSTO SERIE A1

Milano Modena, in diretta all’Allianz Cloud di Milano è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 25 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Siamo finalmente giunti alla finale per i play off quinto posto della Superlega e con la diretta tra Milano e Modena di questa sera ci aspettiamo grande spettacolo in campo, per uno degli ultimi obbiettivi di questa stagione 2020-21 ormai al termine.

Sarà infatti una sfida secca sul taraflex lombardo che metterà in palio il biglietto che vale la partecipazione alla prossima edizione della Challenge cup, terza manifestazione del continente per i club: dopo un tabellone infuocato dove non sono mancati i colpo di scena, ecco che con la finale di Milano siamo sicuri che saranno ancora gran scintille, tenuto poi conto anche delle personalità che saranno sul taraflex meneghino solo tra poche ore.

DIRETTA MILANO MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Modena sarà trasmessa come al solito da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO MODENA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a una delle ultime sfide per la stagione 2020-21 della Superlega e dunque alla diretta tra Milano e Modena attesa finale per i play oggi del quinto posto della Serie A1, pure ci pare doveroso ora andare a ricordare come i due club sono arrivati fino a qui: è stato davvero un percorso tortuoso nelle ultime settimane. Partiamo dunque dalla squadra di Mister Piazza, che terminato la stagione regolare della Superlega con l’ottavo posto in graduatoria, ha poi avuto accesso al tabellone dei play off, dove pure ha subito ha avuto la meglio su Verona nella fase degli ottavi. I meneghini però si sono poi fermati ai quarti contro Perugia e scivolati nel tabellone dei play off per il quinto posto, hanno disputato un’ottima fase a gironi, classificandosi secondi, alle spalle di Piacenza. Milano ha poi ottenuto nuovo successo nella fase delle semifinali contro Verona: un 3-1 netto che ha concesso alla Power volley il pass per la finale di stasera.

Per Modena, terminata la stagione e regolare della Serie A1 col settimo piazzamento e tanta amarezza per alcuni obbiettivi mancati, pure è arrivato un pass per il tabellone generale dei play off 2020-21: la squadra di Giani, approdata agli ottavi ha avuto subito ragione del Ravenna infliggendo un netto 6-0 tra andata e ritorno, ma ai quarti ha dovuto abbandonare la corsa scudetto di fronte a Civitanova. Scivolata pure nel tabellone per i play ff per il 5^ posto, dopo la fase a gironi (dove si è qualificata quarta) Modena in semifinale non ha avuto problemi a regolare la Gas sales di Bernardi: un chiaro 3-0 che ha permesso ai gialloblu oggi di lottare per l’ultimo pass in palio per l’europa, per la partecipazione alla Challenge cup 2021. E ora dopo un lungo cammino è tempo di un ultimo sforzo: chi tra Milano e Modena l’anno prossimo volerà in Europa?



