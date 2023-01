Diretta Milano Modena/ Streaming video Rai: sfida tra piazze storiche! (SuperLega)

DIRETTA MILANO MODENA: UNA BELLA SFIDA!

Milano Modena sarà diretta dagli arbitri Dominga Lot e Rocco Brancati: appuntamento alle ore 18:00 di domenica 15 gennaio per la partita che rientra nel programma della 15^ giornata di volley SuperLega 2022-2023. Nella quarta di ritorno si affrontano due ottime squadre, che in questo momento sarebbero anche avversarie nel primo turno dei playoff: Modena infatti occupa la seconda posizione in classifica dopo aver travolto Civitanova in casa, mentre l’Allianz si trova al settimo posto ed è a sua volta reduce da un 3-0, timbrato in trasferta sul parquet di Siena.

Partite ovviamente diverse per la portata delle avversarie, ma quel che conta sono i risultati; certo nella diretta di Milano Modena la maggiore urgenza di vincere ce l’ha la squadra lombarda, che deve difendere il pass per la post season in una corsa tosta con Verona e Monza. Anche la Valsa Group però non può dormire sonni tranquilli, se vuole prendersi un accoppiamento morbido al primo turno. Ci sarà comunque tempo per pensarci, adesso aspettando che Milano Modena si giochi facciamo qualche valutazione sui temi principali della partita all’Allianz Cloud.

DIRETTA MILANO MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Modena sarà trasmessa sulla televisione di stato: la partita infatti è disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del telecomando, e naturalmente sarà possibile seguirla anche con il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente grazie al sito di Rai Play (oppure installando la relativa app sui vostri dispositivi mobili). Va poi ricordata, come sempre, l’alternativa fornita dal portale Volleyballworld.net che trasmette tutte le gare della SuperLega di volley, in questo caso bisognerà essere in possesso di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MILANO MODENA SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO MODENA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Modena promette scintille: come già detto le due squadre stanno facendo bene, sono separate da 9 punti in classifica ma le vittorie di differenza sono soltanto due, il che ci dice che Milano viaggia al 50% di successi (7-7 il record) mentre la Valsa Group ha portato a casa 9 affermazioni. È una Modena che dopo qualche stagione difficile sembra poter tornare ai livelli di un tempo; magari non quelli dominanti del suo glorioso passato, ma comunque sufficienti per andare a giocarsi qualcosa di grosso pur tenendo conto che le varie Perugia, Civitanova e Trento in questo momento sono ancora superiori.

Tuttavia, come abbiamo ripetuto più volte, la SuperLega in questo momento è davvero livellata e anche le big fanno fatica (Sir Safety a parte): per l’appunto, la stessa Modena una settimana fa ha demolito la Lube lasciando intendere di essere pronta. Chiaramente, arrivare seconda o terza permetterebbe di evitare una di queste corazzate al primo turno dei playoff; la semifinale rischia di essere un’altra storia, ma per l’appunto si tratta di aspettare che finisca la regular season, per ora gustiamoci la diretta di Milano Modena.











