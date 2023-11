DIRETTA MILANO MONACO/ Video streaming tv: precedenti, due vittorie a testa (Eurolega, 2 novembre 2023)

DIRETTA MILANO MONACO: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Milano Monaco sono quattro, e naturalmente coincidono con le due stagioni – le più recenti – che la squadra del Principato ha giocato in Eurolega: il bilancio è in perfetta parità, due vittorie a testa e, curiosamente, nel 2021-2022 avevamo assistito a due successi esterni mentre nell’ultimo torneo le affermazioni sono arrivate in casa. L’Olimpia dunque è 1-1 al Mediolanum Forum contro il Monaco: l’anno scorso, due giorni prima di Natale, aveva vinto 79-71 con un incredibile 28-9 nell’ultimo periodo che aveva ribaltato il 10-26 del secondo periodo, 23 punti di Billy Baron e un Brandon Davies da 14 punti, 5/8 al tiro con 2/2 dall’arco e 4 assist per 18 di valutazione, MVP della partita.

Nel marzo 2022 era stato invece 63-72 a favore del Monaco al Mediolanum Forum: non era bastato uno Shavon Shields da 22 punti, 5 assist e 9/16 dal campo (50% dal perimetro), i francesi avevano risposto con Mike James (19 punti e 7 assist nonostante un 2/9 dall’arco) e Donta Hall (16 punti e 8 rimbalzi, perfetto al tiro con 6/6) andando a prendersi la vittoria esterna. Ora vedremo come andrà il terzo episodio su questo parquet e il quinto in totale nella diretta di Milano Monaco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Monaco viene garantita dalla televisione satellitare, che manda in onda innanzitutto le partite delle italiane in Eurolega e poi seleziona altre delle miglior sfide: appuntamento dunque riservato ai possessori di un abbonamento, come sempre va ricordata la possibilità della diretta streaming video, attraverso l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MILANO MONACO: SFIDA OSTICA!

Milano Monaco è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di giovedì 2 novembre: si gioca qui per la sesta giornata di basket Eurolega 2023-2024, secondo impegno settimanale per l’Olimpia che due giorni fa ha recuperato il match contro il Maccabi Tel Aviv. Sfida davvero tosta: il Monaco l’anno scorso ha raggiunto la Final Four di Eurolega, un po’ a sorpresa ma un po’ anche sublimando un percorso di crescita che era iniziato con la vittoria della Eurocup, e che ha poi portato nel Principato giocatori di grande livello come Mike James, ex piuttosto importante questa sera.

Milano non ha iniziato bene la sua Eurolega: ha incamerato sconfitte evitabili come quella contro l’Alba Berlino, la sensazione è che Ettore Messia debba ancora trovare la quadratura del cerchio rispetto ai nuovi innesti e che dunque ci sia il rischio di perdere contatto con la zona playoff, obiettivo considerato minimo dalla società. Sarà dunque interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Milano Monaco, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla partita.

DIRETTA MILANO MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Certamente nella diretta di Milano Monaco uno degli osservati speciali sarà Mike James, come già detto ex della partita: un ottimo stint in maglia Olimpia prima di un addio non del tutto cordiale con la società meneghina, il playmaker Usa si è poi trasferito al Monaco e ha condotto la squadra francese alla Final Four di Eurolega. Monaco che come detto ha tutto per ripetersi: ha aperto il suo percorso con tre vittorie in cinque partite e ha confermato lo zoccolo duro dello scorso anno, dunque l’amalgama nel roster potrebbe giocare un fattore importante anche in questa stagione.

Milano ha perso in casa contro Pesaro nell’ultima partita di Serie A1: sono già due le sconfitte in campionato e questo, come già si notava prima, ci dice di un cammino di crescita che l’Olimpia deve ancora fare, perché avere a roster Nikola Mirotic, Shavon Shields e tutti gli altri non significa necessariamente vincere sempre ma bisogna trovare la coesione giusta. Cosa che Messina sta ancora facendo: prendersi due punti questa sera contro il Monaco sarebbe importante non solo per la classifica, ma anche per acquisire la consapevolezza che in una competizione come l’Eurolega è sempre parecchio preziosa.











