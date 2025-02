DIRETTA MILANO MONACO (RISULTATO 18-19): OSPITI AVANTI DI MISURA

Il Monaco parte forte, portandosi subito sul 7-0 nei primi due minuti. Milano si sblocca con Mirotic, ma Loyd continua a essere letale e firma il 10-2. LeDay prova a dare la scossa con una schiacciata, ma ancora Loyd punisce dall’arco. Shields accorcia con una tripla e Milano cresce con l’ingresso di Causeur. Mirotic trova il pareggio da tre, ma Strazel riporta avanti gli ospiti. Il primo quarto si chiude sul 18-19, con il Monaco leggermente avanti. (agg. di Fabio Belli)

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO MONACO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Milano Monaco vi dovrete rivolgere ai canali della televisione satellitare, qualora siate abbonati; la diretta streaming video sarà disponibile con l’applicazione Sky Go, in alternativa e sempre per i clienti ci sarà poi la possibilità di servirsi della piattaforma DAZN.

PALLA A DUE!

Eccoci al via della diretta Milano Monaco, che ha naturalmente un protagonista su tutti: stiamo parlando di Mike James, che nell’estate 2018 era stato il grande colpo dell’Olimpia in arrivo dal Panathinaikos. Il classe 1990 aveva subito dimostrato di essere il leader di una Milano che, allenata da Simone Pianigiani, difendeva lo scudetto; James era risultato il miglior realizzatore di Eurolega, ma l’Olimpia a parte la Supercoppa aveva mancato tutti gli obiettivi e in campo internazionale non aveva fatto strada. In più, l’arrivo di Ettore Messina in panchina aveva portato all’addio di James: era stato il coach catanese a dichiarare di poterne fare a meno, e la separazione non era stata del tutto serena.

Accasatosi al Cska Mosca e poi a Brooklyn, di ritorno in NBA, dopo l’esclusione delle squadre russe, lo statunitense già visto a Omegna in gioventù gioca nel Monaco da tre anni, lo ha già trascinato alla Final Four di Eurolega e in questa competizione è diventato il miglior marcatore di sempre sorpassando, curiosità, Vassilis Spanoulis che lo allena da pochi mesi. Adesso però tocca davvero metterci comodi e sperare che per l’Olimpia questa possa davvero essere una grande serata: finalmente si alza la palla a due sulla diretta Milano Monaco! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO MONACO: RIPRENDE LA CORSA DELL’OLIMPIA!

La diretta Milano Monaco ci accompagna per mano alla partita che si gioca alle ore 20:30 di giovedì 27 febbraio: siamo naturalmente all’Unipol Forum, nella 27^ giornata di basket Eurolega 2024-2025 si riparte dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e, prima ancora, le varie coppe. L’Olimpia ancora una volta ha perso una finale, stavolta sorpresa da Trento e battuta nettamente; ora si rilancia nel percorso di Eurolega e ha ancora negli occhi la bellissima vittoria di Kaunas, che le ha permesso di tornare in zona play in e potersi permettere di sognare la qualificazione diretta ai playoff, perché la classifica in questo momento è davvero corta.

Il Monaco era stato il primo avversario in questo girone: l’Olimpia aveva perso nel Principato, si tratta di una squadra che nella sua recente storia di Eurolega ha già raggiunto una Final Four e ci può decisamente tornare, ricordiamo che nel corso della stagione ha sostituito il suo “storico” allenatore Sasa Obradovic chiamando in panchina una leggenda come Vassilis Spanoulis, che sta facendo molto bene e che ora punta lo scherzetto al Forum nella diretta Milano Monaco, una partita che per Ettore Messina e l’Olimpia è davvero molto importante per evitare poi brutte sorprese quando si tratterà di tirare le somme sulla regular season.

DIRETTA MILANO MONACO: MARGINI RIDOTTI AI MINIMI

Nella diretta Milano Monaco possiamo dire che i margini di errore siano ridotti al minimo per l’Olimpia: è vero che i playoff sono abbondantemente alla portata, ma bisogna anche fare il discorso inverso e dire che l’undicesimo posto dista solo unapartita e per altro è in mano al Real Madrid, dunque non si può dormire sugli allori anche perché ancora più indietro ci sono realtà pericolosissime come l’Anadolu Efes e il già citato Zalgiris, che però ultimamente ha perso Lonnie Walker IV e dunque potrebbe pagarlo. A proposito del mercato, al Monaco è appena sbarcato Daniel Theis: il tedesco è reduce da sette anni e mezzo di NBA e può portare tantissimo alla corte di Spanoulis.

Milano per il momento continua con il suo roster, ma non è affatto escluso che quando arriverà la fase calda della stagione, sperando di essere ancora in corsa in Eurolega, possa esserci qualche addizione per aumentare le rotazioni e dare ancora più profondità a un roster che ha dimostrato di potersela giocare anche in ambito internazionale. Questo naturalmente lo vedremo, per adesso dobbiamo appunto concentrarci sulla diretta Milano Monaco dicendo che sarebbe ottimale se l’Olimpia riuscisse anche a girare la differenza canestri a suo favore, impresa non semplice visto che all’inizio di ottobre aveva perso di 13 punti.