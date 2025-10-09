Diretta Milano Monaco streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Eurolega.

DIRETTA MILANO MONACO (RISULTATO LIVE 17-21): FINE PRIMO QUARTO

Termina il primo quarto della diretta di Milano Monaco con il risultato di 17-21 a favore dei monegaschi. Gli ospiti partono forte e impongono fin da subito il loro ritmo, trascinati dalle giocate esplosive di Diallo e Mike James, entrambi già a quota sei punti.

Il Monaco costruisce il vantaggio grazie a una prestazione atletica di alto livello, fatta di penetrazioni rapide e dominio nel pitturato, mentre Milano fatica a trovare continuità offensiva e concede troppi rimbalzi in difesa. L’Olimpia si affida alle iniziative individuali di Shields e Mirotic, ma la circolazione di palla resta poco fluida. Il primo parziale fotografa bene l’andamento della gara: Monaco più intenso e preciso nelle scelte, Milano costretta a inseguire e a trovare ancora la giusta quadratura in attacco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO MONACO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

È dietro l’angolo la diretta Milano Monaco, tra queste due squadre i match disputati in Eurolega sono otto e fanno tutti riferimento alle ultime quattro stagioni, perché mai prima di allora la compagine del Principato aveva disputato questa competizione. Il dato è davvero interessante: siamo 4-4 nel testa a testa, ma soprattutto in ogni singola stagione abbiamo avuto una vittoria a testa. Anche l’andamento è curioso: nel 2021-2022 due affermazioni esterne, poi doppio successo in casa, poi nuovamente le vittorie in trasferta per tornare a festeggiare, ciascuna squadra, davanti al proprio pubblico, per un bell’equilibrio di fondo.

Lo scorso anno, a fine febbraio, l’Olimpia Milano aveva battuto il Monaco per 86-80 all’Unipol Forum; i francesi invece erano passati qui nel novembre 2023 (66-72), inoltre possiamo anche notare come in quattro occasioni la squadra che ha vinto (anche qui due volte a testa) non ha raggiunto gli 80 punti ma quattro delle ultime cinque partite hanno avuto un punteggio decisamente alto. Queste comunque sono le statistiche del passato: sicuramente forniscono qualche indicazione, ma quella che davvero ci interessa arriverà dal parquet tra poco e dunque è davvero il momento di seguire insieme la diretta Milano Monaco, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO MONACO STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Anche per la diretta Milano Monaco la trasmissione in tv è garantita dai canali Sky Sport per tutti gli abbonati, con conseguente diretta streaming video su Sky Go (o Now Tv).

MILANO MONACO: UN TEST “VERO”!

L’appassionante diretta Milano Monaco spalanca le sue porte alle ore 20:30 di giovedì 9 ottobre, l’Unipol Forum ospita la partita valida per la terza giornata di basket Eurolega 2025-2026 e, se l’Olimpia aveva bisogno di un incrocio da brividi per rimettersi in carreggiata, può dire di aver trovato quello giusto.

L’anno scorso il Monaco è stato finalista di Eurolega, perdendo contro il Fenerbahçe ma non andando molto lontano dal titolo: una squadra che in pochi anni, da quando ha vinto la Eurocup, ha fatto enormi progressi e adesso riparte con il chiaro obiettivo di tornare alla Final Four con un esito che ovviamente spera diverso.

Per Milano si tratta di rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive: Supercoppa in bacheca ed esordio europeo sbancando il parquet della Stella Rossa, poi però sono arrivati i ko contro il Partizan, ancora a Belgrado, e poi quello casalingo contro Tortona in campionato, per un esordio nazionale negativo.

Chiariamoci: come già detto gli anni scorsi, e sapendo che i percorsi sono molto lunghi, l’Olimpia rimane una squadra che va valutata nel lungo periodo ma in Eurolega è imperativo non staccarsi troppo dal gruppo, quindi questa diretta Milano Monaco assume connotati parecchio importanti e ora scopriremo cosa succederà in campo…

DIRETTA MILANO MONACO: GLI EX E IL TALENTO

La marcia di avvicinamento verso la diretta Milano Monaco passa inevitabilmente anche dall’analisi degli avversari, che in questa Eurolega a dire il vero hanno aperto male perdendo in casa contro lo Zalgiris Kaunas, ma poi si sono ampiamente rifatti demolendo la nuova Dubai e ora affrontano la loro prima trasferta. Tra ex ancora ricordati con affetto (l’ultimo è Nikola Mirotic, poi ovviamente Mike James e Nemanja Nedovic)e parecchia qualità portata da Matthew Strazel e Elie Okobo, così come l’energia di Alpha Diallo e Kevarrius Hayes, il Monaco è una squadra che sicuramente poniamo tra le favorite per la Final Four.

La allena ancora Vassilis Spanoulis, reduce dal bronzo europeo vinto con la Grecia: a dire il vero un grande rimpianto perché la sua nazionale aveva tutto per vincere il titolo ma si è fermata in semifinale contro la Turchia, in Eurolega l’ex playmaker (che questo titolo l’ha messo in bacheca tre volte come giocatore) ha dimostrato di poter essere subito incisivo su una panchina comunque calda. Milano, dal canto suo, sa che all’Unipol Forum e in termini generali può prendersi la vittoria e riportare il suo record immediatamente in positivo, come già detto ogni singola vittoria conta e sarà importantissimo evitare gli scenari degli anni passati, con grandi rimonte che poi spesso non si sono concretizzate.