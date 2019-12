Diretta Milano Monza/ Streaming video Rai: derby al PalaLido! (volley SuperLega)

Milano Monza, partita diretta dagli arbitri Massimo Florian e Marco Zavater, si gioca alle ore 19:00 di giovedì 26 dicembre: splendido derby valido per la 14^ giornata del campionato di volley SuperLega 2019-2020, all’Allianz Cloud (già conosciuto come PalaLido) riparte il girone di ritorno tra due squadre che stanno affrontando un campionato decisamente diverso. In questo momento comunque entrambe giocherebbero i playoff; Milano tuttavia ha un vantaggio di ben 11 punti sulla nona posizione ed è forte di ottimi risultati grazie ai quali è riuscita addirittura a diventare la quarta forza della classifica, chiudendo l’andata davanti a Trento. Il Vero Volley invece è in ottava pazza, con un record che risponde al 33,3% di vittorie (4 in 12 partite) e una sola lunghezza da difendere su una Verona che sulla carta vale molto più dell’andamento attuale, e proverà a dimostrarlo nel girone di ritorno. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Monza, aspettando che si cominci possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Monza sarà trasmessa da Rai Sport e Rai Sport +, i canali “gemelli” che trovate ai numeri 57 e 58 della vostra televisione: l’appuntamento con questa partita sarà dunque in chiaro per tutti gli appassionati, e sarà anche valida l’alternativa della diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it – senza costi aggiuntivi – utilizzando naturalmente dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi il sito www.legavolley.it per tutte le informazioni utili su queste due squadre e in generale sul campionato. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Milano Monza rappresenta un derby, e dunque una partita che sfugge a qualunque tentativo di incanalarla su binari legati alla classifica o al momento delle due squadre. Di sicuro a passare un Natale più sereno è stata l’Allianz, guidata da Roberto Piazza: un rendimento scintillante nella prima parte del campionato, culminata nella vittoria di Verona che ha avuto l’effetto di aumentare il divario rispetto alla zona playoff. Ci sono altre 13 partite da giocare per arrivare alla post season, obiettivo assolutamente concreto; lo è anche per Monza, ma la formazione di Fabio Soli deve innanzitutto fare i conti con le squadre che arrivano alle sue spalle e provare a fare un salto di qualità. La vittoria al tie break su Padova è stata fondamentale per confermare la propria posizione, ma in precedenza il Vero Volley aveva perso a Vibo Valentia (sempre in cinque set); bisogna assolutamente migliorare il proprio rendimento esterno per tornare a disputare la post season, e una vittoria al PalaLido potrebbe davvero essere un elemento importante per risalire la corrente e disputare una stagione di livello maggiore rispetto a quello che si è visto fino a questo momento.



