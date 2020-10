Diretta Milano Monza/ Streaming video Rai: derby lombardo per 2^ turno (Serie A1)

Monza Milano, in diretta dall’Arena di Monza, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 3 ottobre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ dunque con un super derby lombardo che si accende la seconda giornata del campionato della Serie A1 di volley maschile: con la diretta tra Monza e Milano andremo a vivere un match di sicuro spettacolo, con in campo due formazioni che vogliono subito mettersi in luce tra le grandi di questo campionato 2020-21, appena agli inizi. Dopo tutto, durante lo stop entrambe le squadre hanno investito pesantemente nel mercato e si sono rafforzate molto, volendo concretizzare alte ambizioni per questo nuova stagione della Serie A1: i milanesi hanno portato nello spogliatoio ingioiello della pallavolo francese Patry, mentre certo la Vero Volley ha fatto un passo avanti riuscendo, sia pure a fatica, a strappare da Perugia l’azzurro Filippo Lanza. Dopo dunque un promo debutto, ora si fa sul serio e siamo sicuri che la diretta Milano Monza di questa sera sarà sfida da non lasciarsi sfuggire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo agli appassionati che la diretta tra Milano e Monza sarà disponibile questa sera alle ore 18.00 sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando. Sarà dunque garantita la diretta streaming video della sfida di volley maschile, tramite il noto servizio Raiplay.it, aperto a tutti.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA MILANO MONZA: IL CONTESTO

Prima non abbiamo esitato a definire la diretta tra Milano e Monza, anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 di volley maschile come una partita che sarà ricca di emozioni. Certo ha il suo peso una certa rivalità territoriale, ma quello che ci conferma che la partita di questa sera sarà sfida da non lasciare sfuggire è certo il parterre di protagonisti chiamati in causa. Come abbiamo ricordato prima, sia Milano che Monza sono uscite parecchio rinforzate dall’ultima sessione di mercato. In casa della Power volley di Roberto Piazza infatti anche oggi ammireremo dal primo minuto il gioiello classe 1996 Jean Patry, e certo spiccano nello spogliatoio anche personalità come quella del capitano Matteo Piano, degli schiacciatori Basic e Ishikawa come anche di Stephen Maar. Pure la Vero volley ha fatto centro negli scorsi mesi, riuscendo a liberare, pur dopo un duro contenzioso, un asso del calibro di Filippo Lanza: pure non scordiamo che nello spogliatoio di Fabio Soli ben figurano l’ex Modena Max Holt come anche il palleggiatore Santi Orduna. Sono dunque protagonisti di grande livello per questo derby, che pure vede entrambe le squadre in ottima forma, entrambe vincenti anche nel match di debutto in questo nuovo campionato di Serie A1: attendiamoci scintille in campo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA