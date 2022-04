DIRETTA MILANO NAPOLI/ Video streaming tv: Buscaglia ritrova la rivale Olimpia

DIRETTA MILANO NAPOLI: L’INCROCIO

Nella diretta di Milano Napoli, l’interessante incrocio è quello che riguarda Maurizio Buscaglia. Il coach della GeVi, chiamato a sostituire in corsa l’esonerato Stefano Sacripanti, ha ricordi abbastanza intensi che lo legano all’Olimpia. Bisogna tornare al biennio 2015-2017 per trovarli: nella prima stagione, che era la seconda che la Dolomiti Energia Trento trascorreva in Serie A1, l’allenatore pugliese incrociava Milano negli ottavi di Eurocup (l’Olimpia arrivava dall’Eurolega, in un periodo che prevedeva ancora il passaggio da una competizione all’altra in caso di eliminazione da quella principale).

Era stato lui a vincere la serie, arrivando poi fino alla semifinale e lanciando un progetto che l’anno seguente aveva portato Trento alla finale scudetto, persa contro Venezia. La semifinale era stata un capolavoro: Buscaglia aveva vinto tre volte al Mediolanum Forum imponendosi per 4-1. La vendetta di Milano era arrivata nel 2018, quando la squadra in mano a Simone Pianigiani aveva raggiunto un’altra finale trovandovi l’Aquila: la squadra di Buscaglia aveva lottato con le unghie e i denti ispirata da uno straordinario Shavon Shields, ma alla fine aveva dovuto alzare bandiera bianca rinunciando al sogno di vincere il tricolore ma comunque facendo vivere un’altra grande emozione a coach Buscaglia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Milano Napoli non è una delle partite che per questa 27^ giornata di Serie A1 sono fornite dai canali della nostra televisione per la diretta tv. Ad ogni modo da questa stagione tutte le gare del nostro massimo campionato di basket hanno un denominatore comune, vale a dire la piattaforma Discovery Plus che è diventata broadcaster della Lega: dunque, anche in questo caso avremo una visione in diretta streaming video per tutti gli abbonati al servizio. Ricordiamo poi che sul portale della Lega, ovvero su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO NAPOLI: OLIMPIA SENZA PROBLEMI?

Milano Napoli, partita in diretta dal Mediolanum Forum, va in scena alle ore 17:00 di sabato 16 aprile: siamo nella 27^ giornata del campionato di Serie A1 2021-2022, archiviato il turno infrasettimanale – per recuperare la prima di ritorno – siamo di nuovo in campo e dunque per l’Olimpia si tratta dell’ennesimo impegno all’interno di una stagione infinita, che presto prevedrà non soltanto i playoff verso lo scudetto ma anche la post season in Eurolega, dove una Milano giunta terza in classifica inseguirà la seconda Final Four consecutiva per diventare ancor più una corazzata europea.

La GeVi, che non era certo partita male nel corso di questa stagione, ha poi perso il passo e si è pericolosamente avvicinata alla zona retrocessione; la situazione per la squadra di Maurizio Buscaglia è tutt’altro che definita, ma chiaramente Napoli è padrona del suo destino e potrebbe bastarle vincere un paio di partite per mantenere la categoria, cosa che da neopromossa non sarebbe affatto male. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Milano Napoli, proviamo ora a fare un rapido focus sulle tematiche principali del pomeriggio.

DIRETTA MILANO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Napoli è la sfida tra due grandi metropoli e piazze di riferimento in Italia, ma naturalmente se parliamo di basket la storia delle società è ben diversa e non soltanto in epoca recente. L’Olimpia è una delle squadre che praticamente da sempre ha tirato il nostro movimento, ha una bacheca piena di titoli e dopo qualche anno difficile è tornata a essere una corazzata che parte per vincere tutto. Ettore Messina gioca ovviamente per quello scudetto che non ha ancora vinto su questa panchina, ma inevitabilmente vuole l’Eurolega perché l’anno scorso ci era andato davvero ad un passo.

Nel lungo periodo si vedrà poi il duello con la Virtus Bologna, che è attualmente davanti (ma questo, lo abbiamo visto nel 2021, conta relativamente). Napoli come detto non è ancora vicinissima alla salvezza, ma quello che aveva seminato nel corso del girone di andata può ora andare a raccoglierlo; di certo la GeVi ha disputato una stagione gagliarda, con qualche problema anche non necessariamente legato alle vicende di campo, e ha queste ultime giornate per condurre in porto la permanenza in Serie A1 come Buscaglia aveva già fatto a Brescia l’anno scorso.











