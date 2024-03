DIRETTA MILANO NAPOLI/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Ettore Messina (basket, oggi 24 marzo 2024)

DIRETTA MILANO NAPOLI: PARLA MESSINA

Dopo il doppio impegno settimanale in Eurolega, la diretta di Milano Napoli riporta l’Olimpia nell’atmosfera del campionato italiano dopo il passo falso di domenica scorsa sul parquet di Venezia. Più allora essere utile rileggere che cosa aveva dichiarato il coach Ettore Messina in sede di commento sulla sconfitta al Taliercio: ““Abbiamo giocato una difesa degna di questo nome solo nel quarto quarto e grazie a questo ci siamo dati una possibilità perfino di vincere la partita anche se poi abbiamo sbagliato un paio di possessi ma non è stato questo il problema. Non si può venire qui a Venezia ed essere molli come siamo stati per gran parte della partita”. Coach Messina aveva poi parlato di alcuni singoli, ma sempre all’interno dell’analisi del passo falso della sua Olimpia.

“I falli di Melli? Non credo siano stati un fattore perché Caruso ci ha dato minuti importanti e incoraggianti e così anche Stefano Tonut che rientrava da uno stop. Non credo ci abbia condizionato. Abbiamo bisogno però che tutti portino un mattone altrimenti abbiamo grossi problemi. Abbiamo serie difficoltà perché non riusciamo mai tranne qualche volta a portare tutti un mattone. Negli anni questa è stata sempre una prerogativa della nostra squadra ma se vogliamo avere ancora una chance abbiamo bisogno che questo accada sempre. Ed è quello dobbiamo recuperare per avere una chance di qui alla fine”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO NAPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Napoli non sarà garantita tramite una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà disponibile la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO NAPOLI: LA RIVINCITA DI COPPA ITALIA!

Milano Napoli, diretta dagli arbitri Rossi, Valzani e Capotorto, si giocherà con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, domenica 24 marzo 2024, naturalmente presso il Forum di Assago per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il nono turno del girone di ritorno. Sfida metropolitana resa ancora più affascinante dal ricordo della finale di Coppa Italia vinta dai partenopei, la diretta di Milano Napoli vedrà quindi la EA7 Emporio Armani Milano cercare la rivincita, anche perché l’attuale quarto posto in classifica con 30 punti non può bastare agli uomini di coach Ettore Messina.

Dall’altra parte, la Generazione Vincente Napoli Basket ha 24 punti ed è quindi in linea con l’obiettivo della qualificazione per i playoff, che d’altronde sarebbe ancora più vicina con una nuova impresa contro l’Olimpia. Nella scorsa giornata Milano aveva perso per 78-72 il big-match in casa di Venezia e avrebbe quindi bisogno di tornare a vincere, ma lo stesso vale per Napoli, reduce dalla delusione dello scivolone casalingo per 93-95 al cospetto di Pistoia. Adesso però pensiamo solamente a oggi: che cosa succederà nella diretta di Milano Napoli?

DIRETTA MILANO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già visto che la diretta di Milano Napoli si presenta come una sfida intrigante, a maggior ragione dopo il successo napoletano in Coppa Italia. La stagione finora è stata piuttosto deludente per la EA7 Emporio Armani Milano, campionato compreso perché chiudere la stagione regolare al quarto posto sarebbe poco per l’Olimpia, che però non ha molte partite per raddrizzare la situazione e presentarsi ai playoff in una posizione di forza. Ecco allora che vincere oggi contro Napoli varrebbe ben più di una platonica rivincita per la delusione subita in Coppa Italia…

Dal punto di vista partenopeo il discorso è diverso: la vittoria della Coppa Italia ha già reso memorabile la stagione, adesso si può provare a fare ancora meglio e sicuramente la qualificazione per i playoff è un obiettivo alla portata di questa Generazione Vincente Napoli Basket, anche se la sconfitta casalinga di settimana scorsa contro Pistoia ha sicuramente complicato i calcoli della formazione campana. Di certo sarà una partita da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi ed appassionati, siamo molto curiosi di scoprire come finirà la diretta di Milano Napoli…











