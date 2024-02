DIRETTA MILANO NOVARA/ Video streaming Rai: che equilibrio nei precedenti! (volley A1, 10 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO NOVARA: I TESTA A TESTA

La diretta di Milano Novara ci consegna 21 precedenti: il bilancio è decisamente in equilibrio, trattandosi di un numero dispari di sfide ci deve essere una squadra in vantaggio ed è la Igor, che però comanda per 11-10 e uno scenario poco netto anche per quanto riguarda le partite giocate in Piemonte, che sono 13 con 7 vittorie di Novara e 6 di Milano. Se vogliamo, il testa a testa è diventato più interessante negli ultimi tempi, cioè da quando la Vero Volley è diventata una squadra pronta a giocarsi i titoli: inizialmente infatti Novara ha dominato, vincendo per esempio cinque dei primi sei incroci con i primi che sono andati in scena nella stagione 2016-2017.

Va da sé dunque che da quel momento Milano, che inizialmente era Monza, ha cambiato passo: nelle 15 sfide seguenti abbiamo registrato ben nove vittorie dell’Allianz, che ha trionfato all’andata con il risultato di 3-1. Lo scorso anno invece avevamo avuto, in regular season, una vittoria a testa con la squadra in trasferta che aveva sempre esultato: all’Allianz Cloud era stata una partita bellissima che Novara aveva portato a casa al tie break, dopo essere stata avanti due set a zero ma aver subito la rimonta di Milano. Non resta dunque che scoprire come andranno le cose questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Novara sarà la partita trasmessa in chiaro nella 20^ giornata di volley Serie A1 2023-2024: una scelta forse scontata, sia come sia l’appuntamento per tutti sarà su Rai Sport, il canale che trovate al numero 57 del vostro televisore e che vi permetterà di seguire questo match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri device. Va poi ricordato che l’appuntamento con la mobilità per la diretta di Milano Novara, come per tutte le altre partite di campionato, sarà sul portale Volleyballworld.net ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI MILANO NOVARA

CHE BIG MATCH!

Milano Novara, in diretta dall’Allianz Cloud alle ore 21:00 di sabato 10 febbraio, rappresenta il big match nella 20^ giornata di volley Serie A1 2023-2024. È davvero una grande sfida: seconda contro terza, con in palio il ruolo di principale antagonista di una Conegliano che sta letteralmente volando e, tanto per mettere a posto le cose, nell’ultimo turno di campionato ha schiantato Milano con un netto 3-0 al PalaVerde, andando a +6 su una Vero Volley che sta facendo benissimo dal canto suo, ma che fino a questo momento negli incroci stagionali con la Imoco ha sempre perso.

Dunque sarà voglia di riscatto per Milano, che tra l’altro deve anche provare a distanziare Novara: la Igor infatti ha vinto il derby contro Cuneo e si è portata a soli tre punti di distanza, dimostrando di potersi giocare davvero la piazza d’onore che passerà anche e soprattutto da questa sfida dell’Allianz Cloud. Aspettando allora che la diretta di Milano Novara prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potranno essere toccati in questa favolosa – almeno sulla carta e per le attese – partita di volley Serie A1.

DIRETTA MILANO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque un grande appuntamento quello con la diretta di Milano Novara: stringi stringi, il Vero Volley deve ancora fare i conti con il dominio di Conegliano, e aspetta di incrociarla nuovamente in una serie di playoff – possibilmente in finale – per provare che almeno quando conta possa essere stato fatto il salto di qualità, la realtà di oggi è che una Milano diventata una corazzata non ha ancora vinto titoli perché la Imoco rimane superiore, lo ha dimostrato anche settimana scorsa e adesso sono Paola Egonu e compagne che dovranno rispondere sul campo.

Di fronte c’è una Novara che in questo campionato di Serie A1 ha perso solo tre volte; naturalmente c’entrano le solite note, infatti la Vero Volley si era imposta in Piemonte nella partita di andata e adesso la Igor, che tra l’altro mercoledì ha anche giocato la semifinale di ritorno in Cev Cup, va a caccia di un riscatto che potrebbe anche significare aggancio al secondo posto, un dato importante perché a oggi queste due squadre sono destinate a incrociarsi nella semifinale playoff e il fattore campo potrebbe essere determinante. Non resta dunque che affidarci alle parole dell’Allianz Cloud…











