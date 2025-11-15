Diretta Milano Novara streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la decima giornata di volley Serie A1.

DIRETTA MILANO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Milano Novara, che è anche una partita da ex per Paola Egonu: possiamo dire che la ventiseienne veneta sia diventata grande proprio con la maglia della Igor Gorgonzola, una società che l’ha messa sotto contratto nel lontano 2017 quando aveva 19 anni, dopo l’esperienza formativa nel Club Italia. Con Novara la Egonu è rimasta per due stagioni: eravamo in un periodo nel quale Conegliano iniziava a dominare, ma lei è comunque riuscita a vincere per due volte consecutive la Coppa Italia, una Supercoppa e soprattutto Champions League e Mondiale per Club, gli ultimi sussulti di una grande società.

Novara è poi tornata a vincere Challenge Cup e Cev Cup, la Egonu a quel punto era già a Milano ma prima ci sono state le esperienze con Conegliano e VakifBank, e con entrambe è tornata sul tetto d’Europa; ora la grande speranza è quella di vincere la Champions League anche con Milano, ma qui stiamo parlando di una partita di campionato e lo scudetto è sempre un obiettivo concreto del Vero Volley, noi accomodiamoci perché il grande spettacolo dell’Unipol Forum sta per cominciare e possiamo realmente dare il via alla diretta Milano Novara, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO NOVARA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Milano Novara saremo su Rai Sport e quindi in chiaro, appuntamento poi con la diretta streaming video su Rai Play e in abbonamento su Volleyball Tv.

UNA SUPER SFIDA!

Non potrà che essere scintillante la diretta Milano Novara, una partita che si gioca alle ore 20:30 di sabato 15 novembre e, nella decima giornata di volley Serie A1 2025-2026, presenta una sfida diretta per quello che attualmente è il terzo posto in classifica, ma più in generale un big match tra due corazzate.

La Vero Volley Milano ha iniziato la stagione con il botto: ha vinto la Supercoppa contro Conegliano, interrompendo la sensazionale striscia di successi della Imoco e ponendo già un punto importante, vale a dire il fatto che adesso potrebbe realmente giocarsela con le pantere, anche in Champions League.

Una competizione nella quale torna a giocare Novara, che ha vissuto annate non troppo straordinarie ma adesso sembra realmente tornata sui livelli di un tempo; intanto si può dire che resti l’ultima squadra capace di vincere in ambito nazionale prima che Conegliano fagocitasse tutto, ed è già molto.

In questo momento a noi non resta che vivere insieme la diretta Milano Novara, un grande show e anche un possibilissimo antipasto di playoff, allo stato attuale dell’arte questa sarebbe infatti la semifinale ma non è affatto da escludere che entrambe le squadre possano affacciarsi anche in finale, questo lo vedremo presto.

DIRETTA MILANO NOVARA: LO STATO DELL’ARTE

Nel presentare la diretta Milano Novara dobbiamo anche dire che entrambe le squadre arrivano dall’impegno del turno infrasettimanale, che ha fatto registrare una vittoria. Il Vero Volley ha battuto Firenze per 3-1 e dunque ha conservato il terzo posto in classifica, ricordando che ha già disputato una partita in più rispetto alla Igor Gorgonzola (come anche Conegliano e Scandicci, che al momento comandano la classifica e danno la sensazione di poter fare il vuoto), inusuale che Milano abbia già perso tre partite in questa Serie A1 ma è lo stesso numero di sconfitte di Novara, che mercoledì ha battuto Vallefoglia al tie break.

La Igor, che appunto ha un match in meno, con una vittoria questa sera avvicinerebbe Milano e poi potrebbe puntare al sorpasso, è vero che siamo solo a metà novembre ma rimanere davanti nella graduatoria del campionato sarebbe di fondamentale importanza guardando alla primavera, perché questo vorrebbe dire avere il vantaggio del campo in una serie playoff che, come abbiamo già visto, è molto probabile o comunque ampiamente possibile. Ecco allora che la diretta Milano Novara presenta un antipasto di quello che potrebbe essere, le due squadre inizieranno a studiarsi questa sera…