Diretta Milano Olympiacos/ Streaming video tv: al Forum c’è la capolista! (Eurolega)

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS: L’OLIMPIA CI CREDE ANCORA!

Milano Olympiacos è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20:30 di venerdì 3 marzo: si gioca per la 26^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, e per l’Olimpia questa potrebbe essere un’altra tappa di avvicinamento alla zona playoff. L’ultimo stint positivo, al momento culminato con la vittoria sul Panathinaikos in volata, ci ha detto che Milano è viva: 10 partite da giocare (bisogna recuperare quella contro il Fenerbahçe), entrando in questo turno la distanza dall’ottavo posto era di quattro gare e dunque sì, Ettore Messina può ancora centrare incredibilmente l’obiettivo.

Chiaramente però bisognerà trovare la continuità giusta da qui alla fine, perché ci sono tante squadre davanti che chiaramente faranno passi avanti in classifica; l’Olimpia comunque sembra in palla e avrà tanti stimoli nel voler battere la capolista di Eurolega. Vedremo cosa succederà nella diretta di Milano Olympiacos; aspettando che la palla a due si alzi possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum, per una partita che potrebbe rappresentare la svolta internazionale per un’Olimpia che ci vuole credere.

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Olympiacos sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Eurolega sarà riservato agli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204 del decoder). Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go. Infine diciamo che sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS: RISULTATI E CONTESTO

Alla diretta di Milano Olympiacos dunque l’Olimpia arriva bene, con una vittoria contro il Panathinaikos che ha allungato la serie positiva in Eurolega e ci ha anche detto che la squadra ha reagito bene alla delusione di Coppa Italia. Ricordiamo bene infatti che Milano ha perso al primo turno contro Brescia – poi campione – lasciando per strada il secondo obiettivo stagionale dopo la Supercoppa: ne restano due a disposizione, per lo scudetto si vedrà chiaramente più avanti mentre per quanto riguarda l’Eurolega la rincorsa ai playoff entra nel vivo, l’Olimpia non ci arriva alla grande dal punto di vista della classifica ma può ancora sperare.

L’Olympiacos però è un cliente davvero pessimo: arriva da sette vittorie consecutive con cui si è portato al comando della classifica, già l’anno scorso aveva fatto il salto di qualità tornando alle Final Four dopo qualche stagione e a roster può contare su un playmaker esperto e vincente come Kostas Sloukas oltre che al cresciutissimo Sasha Vezenkov, già l’anno scorso entrato a pieno diritto nella discussione per il premio di MVP e in questa Eurolega attuale forse il candidato numero uno al riconoscimento. Non sarà per nulla una partita facile per Messina e i suoi ragazzi, vedremo però quello che succederà sul parquet del Mediolanum Forum tra poche ore…











