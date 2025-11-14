Diretta Milano Olympiacos streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata di Eurolega.

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS (RISULTATO 27-21): VIA!

È cominciata la diretta Milano Olympiacos, sfida valevole per l’undicesima giornata di Eurolega. Grande inizio da parte dei padroni di casa che sono sul risultato di 27-21 grazie ad un avvio ben più efficace rispetto agli ospiti.

Ricordiamo che l’Olimpia arriva da due vittorie di fila in campo europeo ovvero contro Paris (86-77) e contro Lyon-Villeurbanne (80-72) mentre i greci sono a quota tre successi consecutivi: Hapoel Tel-Aviv, Partizan e Zalgiris Kaunas. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Barcellona Virtus Bologna (risultato 20-19) video streaming tv: si va! Eurolega, 14 novembre 2025

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

È ormai imminente la diretta Milano Olympiacos, nell’Eurolega moderna i precedenti sono ben 29 e purtroppo bisogna dire che i greci dominano con 20 vittorie a fronte di 9 sconfitte, forse allora le soddisfazioni migliori contro questa avversaria se le è prese Ettore Messina. Il quale, ricordiamo, ha vinto l’Eurolega per quattro volte: due con la Virtus Bologna, due con il Cska Mosca. Se nelle prime tre occasioni non ha mai incrociato l’Olympiacos sulla strada verso il titolo, lo ha fatto per due volte nel 2008: nel girone eliminatorio, chiuso al primo posto con i greci quinti, e poi soprattutto nei playoff.

DIRETTA/ Milano Villeurbanne (risultato finale 80-72): Brooks porta la vittoria! (12 novembre 2025)

I quali all’epoca si giocavano, dopo la Top 16, al meglio delle tre partite; il Cska Mosca aveva perso gara-1 in Russia, ma poi era andato a vincere al Pireo per impattare la serie e infine si era preso un incredibile +25 nel match decisivo, volando alla Final Four doveva aveva battuto Tau Vitoria (l’attuale Baskonia) e Maccabi Tel Aviv (come due anni prima) assicurandosi il titolo, il quarto personale per Messina. Il coach adesso sogna il quinto con la terza squadra diversa; Georgios Bartzokas, il suo avversario di questa sera, è una leggenda dell’Olympiacos e l’allenatore del successo in Eurolega del 2013. Parola dunque al campo: la diretta Milano Olympiacos prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Virtus Bologna Efes Istanbul (risultato finale 99-89): super Edwards! (11 novembre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA MILANO OLYMPIACOS IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Milano Olympiacos verrà mandata in onda come sempre dai canali tv di Sky Sport, con la diretta streaming video che sarà invece disponibile su Now.

CONTRO UNA CORAZZATA!

Grande show all’Unipol Forum: la diretta Milano Olympiacos prende il via alle ore 20:30 di venerdì 14 novembre 2025, siamo nell’undicesima giornata di basket Eurolega 2025-2026 e per l’Olimpia si annuncia una serata complessa, visto che di fronte c’ la corazzata greca al momento terza in classifica.

Milano comunque ha dimostrato di potersi prendere le sue vittorie in questa Eurolega: nell’ultimo turno ha fatto quello che doveva fare e ha battuto Villeurbanne in casa, forse con troppa fatica ma comunque mettendo a referto un successo molto importante per continuare a rincorrere i playoff o comunque almeno i playout.

L’Olympiacos è una squadra in grande forma, reduce da tre vittorie consecutive tra cui quella contro la capolista Hapoel Tel Aviv; in tempi recenti l’Olimpia ha quasi sempre sofferto contro le corazzate ma ha anche saputo raccogliere vittorie di spessore, dunque speriamo che questa sera sia il secondo caso.

Ci prepariamo a vivere insieme la diretta Milano Olympiacos nella speranza che la squadra di Ettore Messina si prenda la seconda vittoria in Eurolega in questa settimana, come già detto sarebbero due punti davvero preziosi per il cammino internazionale di un gruppo che deve ancora fare il salto di qualità.

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS: INCROCIO DA GRANDE CLASSICA

Arriva la diretta Milano Olympiacos, i greci rappresentano una sorta di “delusione” negli ultimi anni perché nelle quattro stagioni più recenti hanno avuto a detta di molti il roster più forte, hanno sempre raggiunto la Final Four ma non son mai riusciti a vincere l’Eurolega, perdendo nel 2023 una beffarda finale contro il Real Madrid e per il resto non arrivando nemmeno in finale, così che gli ultimi trionfi in questa competizione risalgono addirittura al biennio 2012-2013, davvero troppo per una squadra che poi ha avuto qualche problema anche nei confini nazionali della Grecia (ma questa è un’altra storia).

Milano ovviamente in questo periodo che viene preso in considerazione ha avuto ben altro livello, e purtroppo inferiore; nel 2021 era alla Final Four ma da quel momento sono iniziati i guai, o comunque risultati mai all’altezza di roster costruiti per arrivare in fondo. Anche in questa stagione le cose non sono iniziate nel migliore dei modi ma la regular season è molto lunga e vivrà di vari momenti al suo interno, noi possiamo solo sperare che in termini generali l’Olimpia cambi passo e si iscriva realmente al grande ballo dei playoff, questa partita dell’Unipol Forum contro l’Olympiacos è molto importante per Milano.