Diretta Milano Olympiacos/ Streaming video tv: una classica in Eurolega

Milano Olympiacos, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due fissata alle ore 20.45 di questa sera, martedì 24 gennaio 2021, è la partita che vedrà scendere in campo l’Olimpia Milano nella ventiduesima giornata della lunghissima stagione regolare di Eurolega. La diretta di Milano Olympiacos ci offrirà dunque una di quelle partite che non ha bisogno di particolari presentazioni: è una grande classica del basket europeo, una sfida speciale per l’Olimpia di coach Ettore Messina, che sta impressionando in questa stagione di Eurolega ed è a questo punto tra le favorite per la qualificazione ai quarti, anche in una ottima posizione nella griglia dei playoff. Di recente è arrivata la grande vittoria a Madrid, alla quale Milano in seguito ha saputo dare continuità con altri successi come quello contro il Bayern Monaco e adesso il bilancio dice 13-7. Il cammino però è ancora lungo, guai a distrarsi: l’Olympiacos ad esempio finora ha un bottino di 11-10, batterlo sarebbe fondamentale per allontanare una potenziale rivale.

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Olympiacos sarà trasmessa su Eurosport 2, salvo variazioni di palinsesto: un appuntamento che sarà comunque riservato agli abbonati della televisione satellitare, che potranno selezionare questo canale al numero 211 del loro decoder. In alternativa, e sempre avendo sottoscritto un abbonamento, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Milano Olympiacos, abbiamo già evidenziato l’importanza di una partita di questo genere. Una vittoria consoliderebbe sempre di più l’Olimpia ai vertici della classifica, ma una sconfitta rimescolerebbe le carte e bisogna stare attenti, perché la stagione regolare di Eurolega è infinita e il posto fra le prime otto non è assicurato. Milano però in queste settimane sta andando forte, con la perla della vittoria sul Real Madrid ma – aspetto forse ancora più importante – una bella continuità anche nelle partite più “facili”, che però in Eurolega naturalmente non sono mai agevoli. La fatica magari si fa sentire di più in campionato, che in questa fase per l’Olimpia passa un po’ in secondo piano perché il primato sembra blindato: Milano comunque domenica ha vinto a Treviso con i 24 punti di Zach LeDay in particolare evidenza. In Italia dunque il dominio è netto, ma anche in Eurolega la situazione è decisamente interessante…



