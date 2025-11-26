Diretta Milano Olympiakos streaming video tv: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley, oggi 26 novembre 2025

DIRETTA MILANO OLYMPIAKOS (RISULTATO 2-0): DECISIVO UN MURO DI SARTORI!

La diretta Milano Olympiakos in Champions League femminile fa registrare un secondo set più combattuto ma che porta Milano a vincere 27-25 ai vantaggi. Le greche hanno cercato una reazione e fino al 25-25 si sono mantenute in carreggiati, ma i punti decisivi sono stati realizzati da Pietrini e poi da un muro di Sartori, e ora la Vero Volley ha l’occasione di chiudere in soli tre set la contesa. (agg. di Fabio Belli)

MILANO OLYMPIAKOS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Lo stiamo imparando in questi giorni: approfittiamo anche della diretta Milano Olympiakos per ricordare che in questa Champions League si possono seguire le partite su DAZN e, per tre incontri ad ogni turno, anche su Sky Sport, molte opzioni compresa la diretta streaming video, ma sempre su abbonamento.

AVANTI LE ITALIANE!

La diretta Milano Olympiakos in Champions League femminile vede le padrone di casa aggiudicarsi il primo set col punteggio di 25-18. Dominio a tratti per Egonu e compagne, Milano chiude il primo set grazie al tocco out di Sartori. Lavarini, come era evidente dalle sue scelte iniziali, ha puntato sul turnover lasciando a riposo Egonu, Danesi e Lanier. Dopo un avvio un po’ sottotono, Akimova e le sue compagne hanno progressivamente aumentato il ritmo, prendendo il controllo del gioco e mettendo alle corde la difesa dell’Olympiacos, particolarmente in difficoltà in ricezione nella parte conclusiva del parziale. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Con la diretta Milano Olympiakos inizierà quindi una nuova avventura in Champions League per il Vero Volley, che nelle ultime due stagioni si è sempre dovuta arrendere a Conegliano. Potremmo dire con orgoglio nazionale che quindi non ci sono state avversarie straniere che di recente abbiano dato fastidio a Milano, speriamo che possa essere così anche in questa edizione e poi per gli eventuali derby si vedrà più avanti.

Abbiamo visto che il primo ostacolo sarà l’Olympiakos, che ha dovuto superare due turni di qualificazione per accedere al tabellone principale e che a livello internazionale vanta la Challenge Cup vinta nel 2018, settimana prossima Milano andrà in Serbia e poi ci si penserà nel 2026, compresa la doppia sfida con l’Eczacibasi che, secondo logica, dovrebbe decidere la vincitrice del girone. Meglio però naturalmente fare un passo alla volta e allora adesso parola al campo di Monza – che sarà sede delle tre partite casalinghe del Vero Volley nel girone – con la diretta Milano Olympiakos! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DEBUTTO DEL VERO VOLLEY

Anche il Vero Volley è giunto al debutto nella nuova edizione della Champions League di pallavolo femminile: l’appuntamento è con la diretta Milano Olympiakos alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, per la prima giornata del girone C, in verità presso la Opiquad Arena di Monza, una sorta di ritorno alle origini per le lombarde.

Per la Numia Vero Volley Milano comincia dunque un nuovo assalto al trofeo più importante della pallavolo europea: due anni fa ci fu la sconfitta in finale, nella scorsa edizione lo stop in semifinale, in entrambi i casi è stata Conegliano a spezzare i sogni del Vero Volley e anche per questo il recente successo in Supercoppa Italiana vale più del trofeo che era in palio.

Milano ha finalmente spezzato il digiuno che durava dal successo nella Coppa Cev del 2021 e soprattutto per la prima volta ha vinto una competizione nella quale era presente anche l’Imoco: certo, si trattava di una partita secca, ma sicuramente darà morale alle ragazze di Stefano Lavarini, anche se oggi siamo solamente al primo passo di un cammino che si spera molto lungo.

Meglio pensare all’Olympiakos Pireo, che è naturalmente la sezione di pallavolo femminile della celeberrima società polisportiva greca, che nella scorsa stagione è tornata a vincere il campionato nazionale per la prima volta nel 2020 e oggi tenterà il colpo nella diretta Milano Olympiakos, anche se di certo partiranno favorite le padrone di casa.

DIRETTA MILANO OLYMPIAKOS: UNA NUOVA AVVENTURA

I favori del pronostico sono meritati nella diretta Milano Olympiakos per una squadra che ormai è ai vertici assoluti del volley femminile italiano e internazionale, anche se con la legittima ambizione di iniziare a vincere anche qualcosa di davvero “prestigioso”. I due obiettivi massimi sarebbero ovviamente il campionato e/o la Champions League, per quanto riguarda la Coppa il primo obiettivo sarebbe prendersi il primato nel girone per avanzare subito ai quarti evitando il turno intermedio, secondo la formula che è quella già in uso negli scorsi anni.

Senza sottovalutare l’Olympiakos e anche le serbe del Železničar Lajkovac, possiamo dire che ragionevolmente il duello per questo primo obiettivo europeo dovrebbe essere con l’Eczacibasi Istanbul, una delle tre big della metropoli turca e altra corazzata del girone, anche se da questo punto di vista ci sono ricordi dolcissimi, dal momento che proprio quello fu il quarto di finale e il Vero Volley dominò con un doppio 3-0. Prima delle turche però ci sono le “cugine” greche e allora oggi pensiamo solamente alla diretta Milano Olympiakos…