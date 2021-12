Diretta Milano Panathinaikos/ Streaming video tv: l’Olimpia torna al Forum (Eurolega)

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: L’OLIMPIA TORNA AL FORUM

Milano Panathinaikos, che sarà diretta dagli arbitri Sreten Radovic, Juan Carlos Garcia e Saulius Racys, si gioca alle ore 20:30 di martedì 14 dicembre presso il Mediolanum Forum: la 15^ giornata di basket Eurolega 2021-2022 ci presenta un nuovo, doppio impegno per l’Olimpia – e sarà così per tutte le squadre – che ha ripreso la sua marcia dopo quattro sconfitte consecutive. Venerdì scorso Milano ha vinto sul campo del Monaco, ma si è trattato di un successo complicato perchè, nonostante 20 punti di vantaggio, l’avversaria ha saputo rientrare nel quarto periodo mettendo in discussione il risultato; serviva vincere comunque, e la vittoria è arrivata.

Ora l’Olimpia, che in campionato ha vinto l’undicesima partita su undici, valuterà se davvero la crisi sia passata: il Panathinaikos, corazzata di tempi ormai andati, è in crisi nera e con un record di 4-10 non può attualmente aspirare a correre per i playoff, anche se in Eurolega anche un penultimo posto a metà dicembre può migliorare con il tempo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Panathinaikos, sfida comunque da prendere con le pinze per l’Olimpia; nel frattempo, possiamo fare una rapida valutazione su quelli che saranno i temi principali in uscita dalla partita del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Panathinaikos dovrebbe essere garantita dalla televisione satellitare, che da questa stagione ha preso in carico le partite di Eurolega e trasmette sicuramente quella dell’Olimpia: un appuntamento che sarà quindi riservato agli abbonati i quali, in assenza di un televisore, potranno come sempre rivolgersi al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque visto che Milano Panathinaikos arriva dopo che l’Olimpia ha spezzato la serie di sconfitte: una striscia negativa sorprendente, perchè la squadra di Ettore Messina era partita vincendo 8 delle prime 9 partite ma poi si è improvvisamente trovata in difficoltà, subendo ko anche brutti e netti nel punteggio. Battere il Monaco era quasi un dovere, ma come detto non è stato scontato; in Eurolega anche le squadre in fondo alla classifica sono comunque di ottimo livello, per questo motivo Milano sa bene di dover scendere sul parquet dando sempre il 100% perchè si può perdere ovunque e contro chiunque.

La strada che conduce alla post season della competizione è lunga e anche un periodo tanto negativo non ha intaccato il posto che attualmente l’Olimpia occupa in zona playoff, ma è chiaro che ora bisogna confermarsi perchè l’obiettivo principale è quello di avere il fattore campo per i quarti di finale. Attenzione a non sottovalutare il Panathinaikos, squadra lontana dai fasti e dalle glorie del passato ma pur sempre capace di risvegliarsi per una sera, soprattutto per l’orgoglio di battere un’avversaria storica in campo europeo…



