Diretta Milano Panathinaikos/ Streaming video tv: match di lusso al Forum (Eurolega)

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: UNA SFIDA STORICA

Milano Panathinaikos verrà diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Streten Radovic e Milan Nedovic, e si gioca alle ore 20:45 di giovedì 3 dicembre: siamo al Mediolanum Forum, dove l’Olimpia gioca la partita valida per la 12^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. È una settimana di impegno doppio per la squadra di Ettore Messina, già in campo martedì nel recupero contro l’Alba Berlino; ancora con delle gare in meno Milano si approccia a quella che è una sfida storica con fiducia, e potendo sfruttare un altro impegno casalingo (il terzo nelle ultime quattro uscite) per migliorare una classifica che è già comunque positiva, perché vede il gruppo lottare concretamente per un posto nei playoff e aver ripreso terreno rispetto a qualche sconfitta imprevista. In ritardo è invece il Panathinaikos, una squadra che va sempre temuta e rispettata ma che certamente non è agli scintillanti livelli di qualche anno fa; sarà allora interessante valutare quello che succederà tra poche ore nella diretta di Milano Panathinaikos, aspettandone la palla a due possiamo anche provare a fare qualche utile valutazione circa i temi principali di questa bella partita.

MILANO PANATHINAIKOS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Panathinaikos; la partita infatti non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, di conseguenza resta valido l’appuntamento sulla piattaforma Eurosport Player che sarà comunque riservata ai suoi abbonati, e che permetterà di seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.euroleague.net sarà inoltre possibile consultare liberamente le informazioni utili, a partire dal tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet arrivando alle classifiche dei gironi.

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: RISULTATI E CONTESTO

Milano Panathinaikos rimane una partita dalla grande tradizione, perché si incrociano due squadre che hanno fatto la storia delle coppe europee; in questo momento la situazione sorride sicuramente all’Olimpia, che entra in questa serata con un record positivo e la fiducia arrivata in particolar modo dalle vittorie giunte in volata – o quasi – contro Zalgiris Kaunas e soprattutto Maccabi Tel Aviv, successo questo maturato in trasferta e con un canestro di Zach LeDay a 3 secondi dalla sirena, per il +1 definitivo. Situazione critica quella del Panathinaikos, che deve recuperare due partite ma nel frattempo si trova ad un record di 3-6 che non autorizza certo a sognare: i greci hanno battuto un colpo nell’ultimo match disputato, battendo l’ambizioso Bayern di Andrea Trinchieri e interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive, ma restano certamente le fatiche di una squadra che sembra aver perso qualche punto di riferimento di troppo. Allora, anche per questi motivi Milano ha un’altra bella occasione da sfruttare per salire qualche gradino della classifica di Eurolega, naturalmente approcciando questa partita nel modo giusto e senza sottovalutare l’avversario.

