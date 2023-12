DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS/ Video streaming tv: 24 precedenti “moderni” (Eurolega, 22 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Milano Panathinaikos nell’Eurolega moderna è fatta di ben 24 precedenti: chiaramente da quando esiste il girone unico queste due squadre si sono sempre affrontate ma esistono anche incroci meno recenti. La prima volta risale all’ottobre 2009 ed era subito arrivato il blitz del Panathinaikos: era finita 67-75 per i greci che avevano avuto 19 punti e 5 assist da Vassilis Spanoulis e 17 punti con Nikola Pekovic, e la vittoria per la squadra di Zeljko Obradovic era arrivata nonostante un terribile 6/23 dall’arco, vale a dire poco più del 26%. Milano avrebbe poi perso altre due gare casalinghe, battendo finalmente il Panathinaikos al Mediolanum Forum nella Top 16 del 2013-2014: stagione in cui erano arrivati i playoff e una beffarda eliminazione per mano del Maccabi Tel Aviv.

DIRETTA/ Milano Villeurbanne (risultato finale 84-61): Melli 17 punti (Eurolega 20 dicembre 2023)

Quella sera il risultato era stato 77-75, 18 punti e 5 assist di Keith Langford che aveva tirato male da 2 (1/7) ma con il 50% dal perimetro (3/6). Possiamo poi ricordare che l’anno scorso su questo parquet l’Olimpia ha ottenuto un’altra vittoria al fotofinish, risultato 78-76 con 16 punti a testa di Brandon Davies e Shabazz Napier, ma anche 14 punti e 7 rimbalzi di Nicolò Melli e giocando senza Shavon Shields, che era indisponibile causa infortunio. Il bilancio generale sorride al Panathinaikos: 15 vittorie dei greci contro le 9 di Milano, ma adesso siamo curiosi di scoprire come andranno le cose questa sera al Mediolanum Forum… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Varese Olimpia Milano (70-74) sintesi e highlights: Shields ne fa 25 (Lega A basket, 17 dicembre 2023)

MILANO PANATHINAIKOS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Panathinaikos, discorso generale che va fatto per tutte le partite di Eurolega delle nostre squadre, viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati che, come sempre, avranno la possibilità di seguire questo match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutte le gare di questa competizione sono fornite dalla piattaforma DAZN, sempre in abbonamento e in mobilità; in ultimo possiamo aggiungere che sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale, oltre naturalmente al calendario e alla classifica del torneo.

DIRETTA/ Varese Milano (risultato finale 70-74): l'Olimpia vince in extremis! (17 dicembre 2023)

PARTITA VINTAGE!

Milano Panathinaikos è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 20:45 di venerdì 22 dicembre: grande appuntamento di basket Eurolega 2023-2024, siamo arrivati alla sedicesima giornata e dunque è il penultimo turno dell’andata. Nel girone unico l’Olimpia cerca ancora il suo posto al sole, vale a dire che deve rimontare anche solo per entrare nel play in; tuttavia è una Milano che appare in ripresa perché, sull’orlo della crisi e con Ettore Messina pronto a rassegnare le dimissioni, sono arrivate due vittorie contro Virtus Bologna e Barcellona, soprattutto per il morale della squadra.

Perdere contro due avversarie del genere chiaramente non sarebbe stato un dramma, ma ovviamente in un contesto già molto difficile avrebbe potuto portare a un crollo morale ed emotivo; invece Milano ha saputo riprendersi, e ora bisognerà vedere se e come riuscirà a portare avanti una stagione in risalita procedendo in Eurolega. Aspettando che la diretta di Milano Panathinaikos prenda il via, noi proviamo ad approfondire alcuni dei temi principali che saranno portati in dote da questa intrigante partita di Eurolega, sperando in un’Olimpia nuovamente combattiva e vincente.

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Milano Panathinaikos dobbiamo innanzitutto dire che la squadra greca è in questo momento coinvolta nella lotta per il play in, che andrebbe a giocare, ma ovviamente può sperare di prendersi anche il playoff entrando nelle prime sei della classifica di Eurolega; l’Olimpia ritrova Ergin Ataman, che in estate ha lasciato quell’Anadolu Efes con cui per due anni consecutivi è stato campione d’Europa, nel secondo caso eliminando l’Olimpia in un quarto di finale in cui la differenza è stato il blitz turco in gara-1.

Milano nel frattempo ha vinto ancora in campionato, giocando punto a punto per 40 minuti il derby contro Varese ma alla fine riuscendo a portare a casa il successo anche grazie alla grande partita di Shavon Shields e alle piccole cose messe in campo da Giordano Bortolani; domenica sera alla Itelyum Arena non era in panchina Ettore Messina e il suo posto lo ha preso lo storico vice Olimpia Mario Fioretti. Adesso ci si rituffa nell’Eurolega con rinnovata fiducia: di questi tempi per Milano non è affatto scontato avere una serie positiva di questo tenore, soprattutto considerate le avversarie, e la speranza è che il momento positivo possa continuare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA