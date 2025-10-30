Diretta Milano Paris streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di basket Eurolega.

DIRETTA MILANO PARIS (RISULTATO FINALE 86-77): TRIPLICE FISCHIO

L’Olimpia Milano conquista una vittoria solida e autoritaria contro il Paris Basketball, imponendosi 86-77 al termine di una partita dominata per lunghi tratti e gestita con maturità nel finale. La squadra di Ettore Messina parte fortissimo, costruendo un margine importante già all’intervallo (45-24) grazie a una difesa impeccabile e a un attacco corale che coinvolge tutti gli effettivi.

Nella ripresa il Paris prova a reagire con un grande Nadir Hifi, miglior realizzatore dei francesi con 15 punti, sostenuto da Robinson e Ouattara, ma l’Olimpia tiene botta con esperienza. Giampaolo Ricci è protagonista assoluto: 9 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, esempio di concretezza e leadership. Bene anche Mannion (10 punti), Sestina (8) e Brooks (9), tutti determinanti nel mantenere alta l’intensità. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARIS (RISULTATO LIVE 67-56): FINE TERZO QUARTO

L’Olimpia Milano mantiene il controllo della diretta ma deve contenere la rimonta del Paris Basketball, che nel terzo quarto ritrova ritmo offensivo e riduce leggermente lo svantaggio. Dopo un primo tempo dominato, i francesi alzano l’intensità con Nadir Hifi, protagonista assoluto con 15 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, praticamente il motore della reazione ospite. Milano, però, resta avanti grazie all’ottima prova di Giampaolo Ricci, autore di 9 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, vera anima del gioco interno ed esterno. Bene anche Brooks, efficace con 9 punti e 4 rimbalzi, e Sestina, sempre prezioso sotto canestro con 8 punti e presenza costante in difesa.

Mannion continua a gestire i ritmi offensivi con lucidità, mentre la difesa milanese tiene botta nei momenti più delicati, nonostante qualche calo di concentrazione. Il Paris, con Robinson e Ouattara a sostegno di Hifi, resta vivo e insidioso, ma l’Olimpia conserva un margine di 11 punti grazie a organizzazione, fisicità e maggiore esperienza. Tutto ancora aperto negli ultimi dieci minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARIS (RISULTATO LIVE 45-24): FINE SECONDO QUARTO

Dominio assoluto dell’Olimpia Milano in questa diretta, che chiude il primo tempo avanti 45-24 contro il Paris Basketball, grazie a una prova di forza difensiva e a un attacco estremamente equilibrato. I ragazzi di Banchi impongono ritmo, fisicità e qualità, concedendo pochissimo agli avversari e costruendo un margine ampio già all’intervallo. Sugli scudi Nico Mannion, protagonista con 10 punti in poco più di cinque minuti di gioco, incisivo sia in penetrazione che dalla media distanza. Bene anche Sestina, autore di 8 punti, preciso al tiro e solido a rimbalzo, mentre Booker contribuisce con 6 punti e grande intensità su entrambe le metà campo.

Ottimo anche l’impatto di Ellis, che aggiunge 5 punti, 5 rimbalzi e 2 assist, confermandosi una presenza costante sotto canestro e in fase di costruzione. Shields, pur limitato dai falli, offre comunque leadership e letture intelligenti, completando un primo tempo perfetto sul piano collettivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARIS (RISULTATO LIVE 23-15): FINE PRIMO QUARTO

Ottimo avvio dell’Olimpia Milano, che chiude il primo quarto avanti 23-15 contro il Paris Basketball, grazie a un attacco fluido e una difesa intensa che costringe i francesi a tiri difficili.

Protagonista assoluto in avvio Nate Sestina, autore di 6 punti e 2 rimbalzi, dominante sotto canestro e prezioso anche in copertura.

Accanto a lui brilla Shields, che mette a referto 5 punti, 2 assist e 2 rimbalzi, confermandosi il faro offensivo della squadra con letture sempre precise. Importante anche il contributo di Booker (4 punti), bravo nel creare vantaggi e colpire in penetrazione, e di Ellis, che aggiunge energia e 3 punti dalla panchina. Il Paris prova a restare agganciato con M’Baye (4 punti) e Herrera (3), ma fatica a contenere il ritmo e la fisicità dei milanesi. Milano chiude il quarto in controllo, muovendo bene la palla e mostrando grande equilibrio su entrambi i lati del campo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARIS (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla diretta Milano Paris, una partita che naturalmente ha solo due precedenti essendo che la squadra francese ha fatto il suo esordio in Eurolega soltanto lo scorso anno. Precedenti che tra l’altro sono in parità: a metà ottobre l’Unipol Forum aveva registrato la vittoria dell’Olimpia per 79-74, con Shavon Shields (top scorer a quota 21) e Nikola Mirotic che avevano combinato per 36 punti, 12 rimbalzi e 7 assist tirando 12721 dal campo, in particolare esiziale lo spagnolo con un 2/3 dall’arco e poi buona prova anche da parte di Zach LeDay, 13 punti con un ottimo 5/9 al tiro.

Al ritorno il Paris si era vendicato, con un’affermazione che aveva anche girato in maniera importante la differenza canestri: 92-79 in favore dei francesi, spinti da un clamoroso TJ Shorts da 24 punti e 10 assist (con 9/17) mentre Nadir Hifi, che usciva dalla panchina, aveva giocato meno di 11 minuti con appena 3 punti e 0/4 dall’arco. Questa sera almeno per lui la storia potrebbe essere diversa, visto l’impatto che sta avendo sull’Eurolega in corso; speriamo invece che il risultato ricalchi quello dell’Unipol Forum un anno fa, mettiamoci comodi e scopriamolo insieme perché la diretta Milano Paris si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO PARIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milano Paris verrà garantita come di consueto da Sky Sport, gli abbonati al satellite avranno anche la diretta streaming video su Sky Go mentre in alternativa ci sarà la mobilità con Now.

MILANO PARIS: TEST IMPORTANTE PER L’OLIMPIA!

Alle ore 20:30 di giovedì 30 ottobre 2025 scatta la diretta Milano Paris, dunque Olimpia in campo per la seconda volta in tre giorni per l’ottava giornata di basket Eurolega 2025-2026, inutile tornare sul calendario più che fitto perché bisogna concentrarsi su un match che è un impegno importante per Ettore Messina.

Milano fino a questo momento ha viaggiato in modo alternato: buone vittorie accompagnate da sconfitte anche deludenti, per ora il roster che è stato costruito esplicitamente per l’Eurolega deve ancora trovare il giusto assetto ma intanto arrivano colpi preziosi, come la vittoria di Kaunas contro un lanciato Zalgiris.

Questa sera la posta in palio si alza: l’anno scorso il Paris, alla prima partecipazione di sempre, ha timbrato i playoff (passando dal play in, dove ha eliminato il Real Madrid) e in questa stagione addirittura sembra migliorato nonostante abbia perso TJ Shorts, come ha già valutato la Virtus Bologna.

Sarà allora una partita che potrà dirci qualcosa in più sullo stato dell’arte dell’Olimpia, che intanto in campionato ha timbrato una bella vittoria contro Venezia; tra poco avremo la palla a due, nel frattempo possiamo continuare a parlare di una diretta Milano Paris che almeno nelle previsioni dovrebbe essere brillante.

DIRETTA MILANO PARIS: POTENZIALE INCROCIO PLAYOFF

Nella diretta Milano Paris si affrontano una corazzata con tanta storia e trofei, quale è l’Olimpia, e una nuova realtà che si è appena affacciata sulle scene, ma ha da subito chiarito con i fatti come il progetto sia intrigante, perché nel 2024 Paris Basketball ha vinto la Eurocup e appunto in Eurolega ha subito ottenuto la qualificazione ai playoff, del resto anche i risultati della squadra di calcio ci dicono come questa società possa durare a lungo anche ad alto livello. Naturalmente la partita singola potrebbe andare in qualunque modo: certo, per l’Olimpia un’altra sconfitta porterebbe poi a dover operare una rimonta non indifferente.

Ettore Messina vuole iniziare a seminare subito, sapendo che il calendario di Eurolega è molto lungo ma anche che poi recuperare il terreno perduto sarà complicato; cosa che era accaduta negli anni scorsi quando purtroppo Milano non ha saputo superare il girone di regular season, l’ultima apparizione ai playoff non è recentissima e questo nonostante gli sforzi profusi in sede di mercato. Vedremo: certamente ci sono tutte le possibilità per fare un bel cammino e, come già detto, questa diretta Milano Paris è per l’Olimpia la possibilità di mettere un punto importante sul suo cammino in ambito internazionale.