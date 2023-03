Diretta Milano Partizan/ Streaming video tv: l’Olimpia ci crede ancora! (Eurolega)

DIRETTA MILANO PARTIZAN: MESSINA VS OBRADOVIC!

Milano Partizan sarà in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20:30 di giovedì 9 marzo: la partita è valida per la 28^ giornata nella regular season di basket Eurolega 2022-2023. Il Partizan resta in Italia spostandosi più a Nord dopo la sfida di 48 ore fa contro la Virtus Bologna; l’Olimpia torna a casa dopo aver giocato a Valencia e vuole dare continuità a un momento positivo che ha rinverdito le speranze di qualificarsi ai playoff, soprattutto dopo aver schiantato l’Olympiacos (arrivato qui come capolista) dando prova di avere una squadra migliore della classifica attuale.

La grave crisi che ha colpito Milano esiste e non si può cancellare, anche perché ha generato una situazione nella quale l’Olimpia si trova costretta a inseguire i playoff senza la certezza di andare a prenderli anche con un rush finale importante; bisognerà vedere quali saranno i risultati delle avversarie, di sicuro noi possiamo dire che nella diretta di Milano Partizan sarà fondamentale vincere per poi sperare. Vedremo come andranno le cose, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO PARTIZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Partizan sarà come di consueto trasmessa sui canali della televisione satellitare, che si occupa delle partite di Eurolega innanzitutto delle nostre due rappresentanti. Sarà una visione riservata agli abbonati, con l’alternativa data dalla diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go; va poi ricordato che sul sito ufficiale del torneo euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario di Eurolega.

DIRETTA MILANO PARTIZAN: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Partizan ci presenta anche la sfida tra Ettore Messina e Zelimir Obradovic, due degli allenatori più vincenti in Eurolega: per il serbo un altro appuntamento importante dopo aver incrociato le armi con Sergio Scariolo, ma soprattutto la sfida di provare a riportare sul tetto d’Europa, o comunque alla Final Four, quel Partizan che nemmeno trentenne aveva condotto alla gloria in Eurolega, grazie alla tripla di Sasha Djordjevic che poi è diventato giocatore e coach dell’Olimpia.

Corsi e ricorsi storici, così come ovviamente il fatto che in Milano Partizan tornino al Mediolanum Forum due ex come Kevin Punter e Zach LeDay: entrambi hanno contribuito alla corsa che l’Olimpia ha fatto sino alla Final Four nel 2021, entrambi sono stati lasciati andare forse troppo presto e adesso sono tasselli fondamentali in un Partizan che ha approcciato questo doppio turno settimanale con una classifica che parlerebbe di qualificazione ai quarti di finale. Tra poco sul parquet sarà tempo di giocare, non resta che stabilire cosa succederà nella diretta di Milano Partizan…

