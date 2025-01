DIRETTA MILANO PARTIZAN: PLAYOFF ALLA PORTATA!

Con la diretta Milano Partizan arriviamo alla partita che, alle ore 20:30 di giovedì 16 gennaio, vale per la 22^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. Avendo operato una grande rimonta, cambiando passo a cominciare dal derby contro la Virtus Bologna, l’Olimpia ha la grande possibilità di qualificarsi addirittura ai playoff, che dopo le prime giornate sembravano una questione chiusa: la sfida di questa sera assume importanza doppia perché, avendo già vinto a Belgrado a metà novembre, Milano si prenderebbe il vantaggio nella doppia sfida diretta con il Partizan, allontanando una rivale potenzialmente pericolosa perché in crescita.

Sarà questa anche l’ennesima sfida tra due “santoni” del basket europeo come Ettore Messina e Zeljko Obradovic, che sanno molto bene come si arriva in fondo in Eurolega; una partita davvero molto interessante questa diretta Milano Partizan, l’Olimpia entra in una fase molto calda della sua stagione e tra un mese avrà anche l’impegno di Coppa Italia, non indifferente perché al primo turno incrocerà la Virtus Bologna e dunque potrà già avere motivazioni extra. Intanto però bisogna procedere per gradi e allora vedremo come andrà questa sera all’Unipol Forum, sperando in un’altra vittoria per una Milano davvero rinata.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MILANO PARTIZAN IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Milano Partizan l’appuntamento sarà quello classico delle partite di Eurolega: gli impegni delle due italiane sono garantiti dalla televisione satellitare che è riservata ai suoi abbonati, la disponibilità riguarda anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go ma bisogna dire che questo match, come tutti gli altri, sarà fornito anche dalla piattaforma DAZN (è richiesto comunque un abbonamento) e sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO PARTIZAN: DUE SQUADRE IN ASCESA

Siamo in trepidante attesa della diretta Milano Partizan: le possiamo definire come due squadre in crescita, basti pensare che in occasione della partita di andata, giocata appunto due mesi fa, l’Olimpia era arrivata con un record di 3-6 ma era partita con una vittoria e cinque sconfitte, i serbi invece erano addirittura 2-7 e sul proprio parquet avevano perso l’ottavo match in dieci giornate, una situazione sostanzialmente disperata che però Obradovic è stato bravissimo a girare, così come vanno dati meriti a Messina che, sulla graticola e – si diceva – prossimo alle dimissioni, è stato in grado di far competere Milano secondo il valore del proprio roster.

Questa sfida dell’Unipol Forum sarà anche speciale per Zach LeDay, che dopo la Final Four con l’Olimpia era andato a giocare proprio nel Partizan ma poi ha scelto di tornare a vestire la maglia di Milano; e in generale un grande incrocio tra giocatori di primo livello e una sorta di spareggio per andare ancor più su in una classifica di Eurolega che, in particolar modo questa stagione, sta concedendo parecchio spazio e dunque tante opportunità. Detto questo, manca ancora molto per chiudere la regular season e dunque è vietato sedersi sugli allori pensando che il più sia fatto, la diretta Milano Partizan sarà tutta da giocare.