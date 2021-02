Diretta Milano Pesaro/ Streaming video Rai: Olimpia favorita in finale (Coppa Italia)

DIRETTA MILANO PESARO: ECCO LA FINALE!

Milano Pesaro, che è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 18:15 di domenica 14 febbraio, è la finale di Coppa Italia 2020-2021: la competizione di basket è arrivata al suo ultimo atto che è anche un match intrigante e sorprendente, per quelle che erano le premesse. Merito ovviamente della Vuelle, che dopo la sensazionale vittoria in overtime su Sassari si è liberata anche di Brindisi; aspettavamo la Dinamo all’ultimo atto contro l’Olimpia e invece Gianmarco Pozzecco è capitolato di fronte a una squadra di grande talento che ha saputo andare oltre i suoi limiti e dimostrare però di potersela giocare.

Certo con Milano sarà tutto un altro match: anche in questa Final Eight l’Olimpia sta dominando, non ha mai dato possibilità alle sue avversarie di entrare in partita e ha demolito Venezia con un clamoroso +31. Un titolo già scritto dunque per la banda di Ettore Messina? Chissà: una finale può sempre fare storia a sé e sarà interessante scoprire quello che succederà sul parquet del Mediolanum Forum, intanto mentre aspettiamo che la diretta di Milano Pesaro prenda il via possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita, anticipando quello che potremmo vedere sul parquet.

DIRETTA MILANO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Pesaro, come è già stato per le altre partite di questa Final Eight di basket, sarà trasmessa su Rai Sport + HD: trovate il canale al numero 57 del vostro televisore, ma in alternativa sarà disponibile anche la visione su Eurosport e dunque anche in questo caso si parla di digitale terrestre e di un appuntamento in chiaro. Ovviamente, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, potrete seguire la finale di Coppa Italia anche in diretta streaming video: senza costi aggiuntivi sul sito o l'app ufficiali di Rai Play, altrimenti sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player.

DIRETTA MILANO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Milano Pesaro dunque chiude la Coppa Italia e assegnerà il secondo titolo nella stagione del basket italiano. Jasmin Repesa incrocia la sua ex squadra con cui ha vinto questo trofeo in passato (due volte) e parte come detto da sfavorito ma sapendo anche che sui 40 minuti potrebbe succedere di tutto. Contro questa Olimpia il classico detto appare quantomai contraddittorio, visto che la squadra di Ettore Messina sta dominando in lungo e in largo; tuttavia la Vuelle ha dimostrato di poter superare avversarie considerate superiori, a partire da quella Sassari che è stato battuta anche grazie all’aiuto dei comprimari (vedi Matteo Tambone) e quando succede questo significa che il gruppo è amalgamato e rema insieme verso lo stesso obiettivo. L’Olimpia Milano ad ogni modo ha una corazzata devastante, in grado di non perdere mai l’assoluta qualità del suo quintetto pur nelle larghe rotazioni; sembra che per vincere la partita Pesaro abbia bisogno di un solido inizio e di rimanere a contatto quanto più possibile, per poi eventualmente sfruttare le piccole cose e i singoli possessi. Servirà che tutti diano anche più del 100%, e anche così potrebbe non bastare; dal canto suo Milano non dovrà certamente sottovalutare l’impegno pensando di aver già vinto. Tra poche ore si gioca: vedremo allora chi vincerà la Coppa Italia 2020-2021 di basket…



