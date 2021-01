Diretta Milano Pesaro/ Streaming video tv: impegno tosto per l’Olimpia (basket A1)

DIRETTA MILANO PESARO: SIAMO AL MEDIOLANUM FORUM

Milano Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Gabriele Bettini e Martino Galasso, si gioca alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio: la partita è valida per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, è la prima dell’anno solare e ci avvicina sempre più alla conclusione del girone di andata. Una prima parte che l’Olimpia ha dominato: una sola sconfitta – quella casalinga contro Brindisi – ma poi subito la ripartenza con tanto di successo alla Segafredo Arena, staccandosi nuovamente dalla Happy Casa che nel frattempo ha perso due gare consecutive. Sarà comunque una sfida tosta, quella di oggi: al Mediolanum Forum infatti torna l’ex Jasmin Repesa, con una Vuelle che sta dimostrando di potersi inserire nella lotta tra le big.

Attualmente occupa il quinto posto in classifica, in un gruppone che comprende cinque squadre; tuttavia gli adriatici hanno giocato una volta in meno rispetto alle altre, e arriva dalla convincente vittoria contro Trieste che ha confermato la bontà del progetto. Sarà molto interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Milano Pesaro; aspettandone la palla a due possiamo sicuramente fare una rapida valutazione di quelli che sono i temi principali del match.

DIRETTA MILANO PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Pesaro non è una di quelle che saranno trasmesse per questo turno di basket Serie A1: di conseguenza l’appuntamento per seguire questa partita di campionato è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce l’intero programma dei match di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA MILANO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Anche per la diretta di Milano Pesaro bisogna dire che gli impegni di Eurolega non stanno condizionando particolarmente l’Olimpia: il roster è abbastanza attrezzato per portare avanti la doppia competizione e, per una volta, sta facendo molto bene anche in ambito internazionale dove mantiene intatta e del tutto concreta la possibilità di qualificarsi ai playoff. Una corazzata, che non conosce pause in Serie A1: inevitabilmente perderà qualche partita come successo contro Brindisi, ma potrebbe benissimo chiudere la regular season con i numeri della dominante Siena di un tempo, per poi affrontare i playoff con la consapevolezza di essere tremendamente superiore alle altre. L’obiettivo di Pesaro, oltre a tornare alla post season che manca da anni, è quello di provare a inserirsi nelle prime quattro del campionato: intanto bisogna difendere il posto in Coppa Italia, poi sarà tutto di guadagnato e già adesso la stagione si può considerare positiva, considerato che in epoca recente questa squadra faticava a salvarsi o, come nel campionato cancellato per il lockdown, è rimasta in A1 solo per fattori esterni. Dove potrà dunque spingersi la Vuelle di Repesa? Intanto scopriremo come si comporterà al Mediolanum Forum…



