DIRETTA MILANO PESARO/ Video streaming tv: il grande ritorno di Luca Banchi

DIRETTA MILANO PESARO: IL GRANDE EX

Abbiamo già detto che Luca Banchi è il grande ex di Milano Pesaro: il tecnico toscano torna al Mediolanum Forum da avversario, al cospetto di una squadra con la quale ha fatto decisamente bene anche se poi l’addio non è stato dei migliori. Basterebbe citare lo scudetto vinto dopo 18 anni, quello nella finale contro Siena: Banchi aveva fatto lo scherzetto a una società di cui era stato storico assistente, e che solo la stagione prima aveva portato all’ultimo tricolore della serie peraltro eliminando l’Olimpia ai quarti, rimontando da 0-2. Poi Banchi aveva anche condotto l’Olimpia Milano ai playoff di Eurolega: ci sarebbero voluti altri sette anni perché Ettore Messina replicasse l’obiettivo (arrivando anche alla Final Four) e dunque non si tratta di un qualcosa di indifferente.

Forse però il modo in cui è stata persa quella gara-1 al Forum, contro il Maccabi che poi avrebbe vinto 3-1 la serie, ha iniziato a creare qualche dissapore; l’anno seguente Milano è stata eliminata dalla corsa allo scudetto contro Sassari, e la separazione tra la società e Banchi è diventata realtà. Resta il fatto che l’allenatore ha fatto ampiamente il suo, e questo non si può dimenticare; intanto, per non farsi mancare niente si è preso una gran bella vittoria nel match di andata alla Vitrifrigo Arena, e questo pomeriggio proverà a ripetersi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque un appuntamento riservato agli abbonati Sky che potranno seguire il match sul canale 211 del loro decoder. Da quest’anno tuttavia, come ben sappiamo, esiste l’alternativa: la piattaforma Discovery Plus è diventata il broadcaster della Lega Basket e dunque fornisce tutte le gare di Serie A1, naturalmente in diretta streaming video e anche in questo caso per gli abbonati. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO PESARO: UNA GRANDE CLASSICA!

Milano Pesaro va in scena, in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 17:30 di domenica 13 febbraio: torna una grande classica per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, una partita che vede due squadre con diverse situazioni di classifica e obiettivi ma che rappresenta comunque la storia della nostra pallacanestro. Reduce dal doppio impegno in Eurolega, l’Olimpia continua la sua corsa per confermare il primo posto in regular season e in campionato ha rialzato la testa con la vittoria della BLM Group Arena, importante soprattutto sul piano psicologico.

Attenzione però alla Vuelle: i marchigiani hanno battuto Cremona riprendendo la marcia che si era interrotta, e soprattutto non è passato nemmeno un mese dalla vittoria timbrata all’overtime proprio su Milano, nel match di andata arrivato poco tempo fa. Dunque, la diretta di Milano Pesaro potrebbe anche essere meno scontata di quanto si pensi; sarà interessante scoprire come andranno le cose, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi portanti del match al Mediolanum Forum di Assago.

DIRETTA MILANO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Milano Pesaro prende il via tra poco: come abbiamo detto si tratta di una partita che per quanto racconta la classifica dovrebbe essere scontata, visto che l’Olimpia sta navigando in testa alla Serie A1 mentre la Vuelle ha appena un match di vantaggio sulla coppia in coda. Tuttavia, urge fare altre considerazioni: della sfida di andata abbiamo detto e sono passati appena 28 giorni (che comunque, sportivamente parlando, possono anche essere una vita), in più Milano arriva da due partite di Eurolega che, come sempre, hanno tolto energie fisiche anche a un roster che ha parecchia possibilità di ruotare i suoi elementi.

Inoltre, come se non bastasse, va citata la presenza di Luca Banchi: il coach toscano, che torna al Mediolanum Forum come avversario, da ex ha già fatto qualche scherzetto nel corso della sua carriera e soprattutto ha saputo rivitalizzare una squadra che sembrava destinata a ripetere la stagione 2019-2020, se non altro come posizione di classifica. Quella che è stata la finale dell’ultima Coppa Italia disputata si preannuncia allora molto interessante: Pesaro sa che vincere ad Assago sarebbe un colpo forse determinante per la salvezza, l’Olimpia non vuole cadere nella trappola della Vuelle e provare ad allungare il suo passo. Staremo a vedere quando si alzerà la palla a due…



