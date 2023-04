DIRETTA/ Milano Pesaro (risultato 50-31) streaming video e tv. Uragano Armani!

DIRETTA MILANO PESARO (RISULTATO 50-31): URAGANO ARMANI!

Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 di basket, vede ribaltarsi completamente il fronte della partita con l’Armani che si abbatte come un uragano sugli avversari. Milano mette da parte l’inizio incerto e piazza un parziale di 31-9 nel secondo quarto che porta il punteggio complessivo sul 50-31 per la formazione di casa. Tracollo difensivo della Carpegna con l’Olimpia che porta Napier a 11 punti personali e Davies a 9, arrivando a +19 già a metà gara. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MILANO PESARO: DUE SQUADRE IN DIFFICOLTÀ!

Milano Pesaro si gioca in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 17:00 di domenica 9 aprile: rappresenta il primo posticipo nella 25^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, le due squadre sono dunque in campo a Pasqua e la partita è delicata, perché entrambe stanno vivendo un momento complicato. L’Olimpia ha interrotto la sua marcia: prima ha perso il primo posto in classifica a favore della Virtus Bologna, adesso con la sconfitta interna contro Venezia è stata agganciata da Tortona e dunque rischia virtualmente di non avere il fattore campo in un’eventuale semifinale.

Pesaro invece deve lottare per entrare nei playoff: battuta in casa da Trento, la Vuelle è attualmente nona per il gioco della classifica avulsa e, per quanto la graduatoria sia corta e aperta a ogni scenario, è abbastanza preoccupante vedere come sia precipitata una squadra che per tutta la stagione ha gravitato tra la quarta e la sesta posizione. Servirà dunque mettere in campo anche l’orgoglio nella diretta di Milano Pesaro; aspettando che la partita si giochi noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla partita del Mediolanum Forum.

CARPEGNA AVANTI

Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 di basket, ha visto chiudersi il primo quarto con gli ospiti in vantaggio col punteggio di 19-22. Una tripla avanti la Carpegna che è partita a razzo, portandosi prima sul 2-9 e poi sul 6-13: l’Olimpia ha avuto però la forza di reagire subito, accorciando le distanze e portandosi a -1 sul 17-18 grazie a una tripla di Baldasso, con Pesaro che riesce a chiudere almeno sul +3 un primo quarto in cui Milano è riuscita a limitare i danno dopo un pessimo inizio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MILANO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA MILANO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Pesaro ci fa fare anche un salto nella storia, perché stiamo parlando di due società che tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta hanno avuto picchi di prestazioni contendendosi scudetti e coppe, pur se l’epopea della grande Scavolini non è durata poi tanto mentre l’Olimpia ha esteso il suo dominio sul basket nazionale (e non solo) praticamente sempre, certo al netto di qualche calo e dell’emergere di altre rivali. Bisogna però guardare alla stretta attualità e dire che oggi la diretta di Milano Pesaro servirà a entrambe le squadre per ripartire di slancio.

L’Olimpia ha anche vissuto la delusione di essere eliminata dalla corsa ai playoff di Eurolega: sarebbe dovuta essere la stagione della conferma in ambito internazionale e invece Milano ha pagato una crisi incredibile tra autunno e inverno, operando poi una rimonta che nel momento determinante ha tolto energie e fatto mancare l’obiettivo. La cavalcata primaverile resta comunque positiva e da qui deve ripartire Ettore Messina, che però nel frattempo ha appunto slancio in Serie A1; come Pesaro, tra problemi di roster e qualche dubbio che ora dovrà essere fugato per andare a prendersi i playoff.











