DIRETTA MILANO PESARO/ Video streaming tv: Davide Moretti è il grande ex

Nella diretta di Milano Pesaro abbiamo un giocatore che affronterà questa serie playoff da ex: stiamo parlando di Davide Moretti, che in questa stagione ha messo insieme 11,7 punti e 2,8 assist tirando con un apprezzabile 38,1% dall’arco. Ora Moretti sarà chiamato a fare il salto di qualità in post season: l’anno scorso aveva vestito sempre la canotta della Vuelle ma il suo cartellino era ancora di proprietà dell’Olimpia, che lo aveva ceduto in prestito; ora è diventato a tutti gli effetti un giocatore di Pesaro, ed è il terzo miglior realizzatore della squadra alle spalle di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman e Kwan Cheatham.

Con Milano ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, ma il suo contributo come minutaggio è stato abbastanza scarso; possiamo ricordare che la coppa l’aveva messa in bacheca proprio nella finale contro Pesaro, nella quale aveva segnato 5 punti catturando un rimbalzo. Con la Vuelle di Jasmin Repesa il suo ruolo è molto più centrale: formatosi alla Texas Tech University, con un’ottima terza stagione prima di rientrare in Italia, il playmaker potrebbe essere un fattore in questa serie dei quarti di finale ma Ettore Messina lo conosce bene, ed eventualmente saprà in che modo limitarlo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Pesaro sarà in chiaro per tutti: l’appuntamento è su Nove, dunque un canale che è presente sulla televisione digitale e che vi permetterà di seguire questa partita dei playoff. Naturalmente va ricordato che in alternativa tutti i match di basket Serie A1 sono garantiti da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo evento, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

Milano Pesaro sarà in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 18:00 di sabato 13 maggio: inizia da qui la serie dei playoff di basket Serie A1 2022-2023, dunque naturalmente è gara-1 e possiamo ricordare che i primi due match saranno disputati ad Assago, poi si andrà alla Vitrifrigo Arena per gara-3 e l’eventuale quarto episodio, con la bella al Forum se servirà. Milano ha vinto la regular season, regolando anche la Dinamo Sassari domenica scorsa: la cabala non gioca a favore dell’Olimpia, che però non ci pensa e intanto ha dato una bella dimostrazione di forza alle avversarie.

Per Pesaro è già un mezzo miracolo essere ai playoff: la Vuelle era sostanzialmente fuori sino a pochi minuti dal termine dell’ultima giornata, ma poi ha battuto Tortona e soprattutto ha festeggiato la straordinaria rimonta di Scafati, che battendo Brescia ha concesso ai marchigiani l’ottavo slot nel tabellone. Adesso sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Milano Pesaro; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che potranno emergere dal parquet del Mediolanum Forum.

È una grande classica la diretta di Milano Pesaro, e lo abbiamo detto nel corso della stagione: due società che hanno scritto la storia del nostro basket, che si sono poi incrociate due anni fa nella finale di Coppa Italia e che ora si affrontano in un primo turno di playoff che naturalmente tende totalmente dalla parte dell’Olimpia. Nelle ultime due stagioni Milano è arrivata in finale senza perdere una singola partita, e lo stesso ha fatto la Virtus Bologna: questo dice del dominio delle due corazzate, forse quest’anno il fatto che l’Olimpia non abbia raggiunto i playoff di Eurolega potrebbe aiutare.

Pesaro vive una situazione strana: i playoff già centrati l’anno scorso erano un obiettivo concreto e minimo, ma sarebbero stati mancati senza la penalizzazione di Varese e l’exploit di David Logan una settimana fa. Jasmin Repesa può dirsi soddisfatto di essere alla post season ma la Vuelle ci arriva sulle gambe, con qualche vittoria salvifica nel finale di regular season ma senza particolari certezze. Nel 2022 la Virtus Bologna aveva spazzato via Pesaro, Milano minaccia di fare lo stesso…











