Diretta Milano Piacenza/ Streaming video Rai: grande sfida per Piazza (volley)

DIRETTA MILANO PIACENZA: BIG MATCH PER LA 11^ GIORNATA

Milano Piacenza, diretta dagli arbitri Santi e Vagni, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 21 novembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. E’ dunque con la diretta tra Milano e Piacenza che inauguriamo la 11^ giornata della Serie A1 Superlega, l’ultima per il turno di andata del primo campionato: ci attende dunque un match veramente interessante. Dopo un turno di stop causa covid19 siamo infatti ben impazienti di riabbracciare i ragazzi di Coach Piazza, che pure stanno facendo il possibile per recuperare il tanto terreno perso nelle ultime giornate a causa delle tante positività al coronavirus registrate. Non meno attesi ovviamente anche i biancorossi di Lorenzo Bernardi: la Gas Sales pur non sta vivendo un momento della stagione facile, con tanti KO messi finora a tabella, nonostante un tecnico e uno spogliatoio di grandissimo valore. Sarà oggi serata di grande spettacolo, ne siamo sicuri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILANO PIACENZA

La diretta tv di Milano Piacenza sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DA RAIPLAY.IT

DIRETTA MILANO PIACENZA: IL CONTESTO

Se dunque l’attesa verso la diretta tra Milano e Piacenza è grande, come la voglia di fare bene e l’ambizione delle due squadre, pure è altrettanto certo che sul contesto in cui si staglia l’anticipo di questa sera per la 11^ giornata della Serie A1 è ben fumoso. Come già dicevamo nei giorni scorsi, il coronavirus sta pesantemente condizionando il campionato di volley maschile (e non solo): sulla carta infatti oggi daremmo il via all’ultimo turno di andata del campionato, ma di fatto sono davvero troppi i match che nei giorni scorsi sono stati rinviati e che devono venir ancor recuperati. Di fatto la classifica, alla vigilia di questo turno (che avrebbe dovuto incoronare il campione d’inverno e fissare il tabellone della Coppa Italia) è falsata: basti vedere i numeri messi da parte dai due club oggi in campo. Ecco allora Milano di Piazza, alla terza posizione della classifica, ma con solo 16 punti ottenuti in 8 partite disputate (ne mancano dunque almeno 2 all’appello): più sotto Piacenza, alla sesta posizione, ma con 12 punti su nove incontri. Nonostante questa difficoltà pure siamo sicuri che oggi la sfida tra Milano e Piacenza non regalerà meno spettacolo: il palmares come i protagonisti chiamati in causa faranno oggi da garanzia.

