DIRETTA MILANO PISTOIA: MOMENTO DURO PER L’OLIMPIA!

All’inusuale orario delle 13:00 la diretta Milano Pistoia ci terrà compagnia questa domenica 13 aprile, siamo arrivati alla 26^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e per l’Olimpia è sicuramente il momento più difficile di una stagione che a dire il vero ha presentato più luci che ombre, ma che ora va girata. Milano è stata eliminata dall’Eurolega, mancando anche un play in che appariva alla portata ed era stato ripreso con una grande rimonta: ha perso cinque delle ultime sei partite, e nel match della verità contro la Virtus Bologna ha avuto un pessimo approccio che poi è costato partita e qualificazione.

DIRETTA/ Milano Baskonia (risultato finale 111-89): titoli di coda! (10 aprile 2025)

Come se non bastasse, nel corso del derby l’Olimpia ha anche subito l’ennesimo infortunio di Shavon Shields, e pochi giorni dopo è caduta a Reggio Emilia: addirittura la squadra di Ettore Messina potrebbe rischiare di non fare i playoff di Serie A1, anche se certamente la diretta Milano Pistoia offre una grande occasione per ripartire perché la Estra arriva all’Unipol Forum come ultima in classifica, con un ruolino di marcia pessimo e una retrocessione che sembra solo questione di tempo. Tuttavia, l’Olimpia non dovrà commettere l’errore di sottovalutare un impegno che appare decisamente abbordabile.

DIRETTA/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 87-78): Winston da urlo! (6 aprile 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE MILANO PISTOIA

Non ci sarà una vera diretta tv di Milano Pistoia, la partita infatti sarà garantita solo dalla piattaforma DAZN e quindi in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati.

DIRETTA MILANO PISTOIA: ESTRA NEL BARATRO

Con la diretta Milano Pistoia parliamo dunque di una partita che appare scontata nel suo esito: la Estra non riesce davvero a girare una stagione nata male già in estate, proseguita tra mille confusioni in ambito societario e che per ora ha portato in dote il cambio di proprietà, con i conti che appaiono risanati ma una situazione sul campo che nel frattempo si è compromessa. Con appena 10 punti in classifica, Pistoia deve fare la corsa solo su Scafati e Varese: può ancora farcela, ma la sensazione netta è che, soprattutto anche guardando il calendario, la società toscana stia già pensando a come risalire dalla Serie A2.

DIRETTA/ Pistoia Sassari (risultato finale 63-86): Caporetto casalinga! (6 aprile 2025)

Con le ovvie proporzioni del caso, lo scenario non è fantastico nemmeno per Milano che, come detto, ancora una volta ha fallito l’assalto ai playoff di Eurolega e anche in campionato è andata incontro a qualche sconfitta di troppo, stavolta la gestione delle energie non ha pagato dividendi e, anche se la post season potrebbe non essere immediatamente a rischio, il pericolo è poi quello di dover affrontare squadre di grande livello senza il fattore campo, e così abdicare dopo quattro scudetti consecutivi. L’Olimpia ha tutto per risalire la corrente e vincere ancora il tricolore, ma lo dovrà dimostrare nei prossimi mesi.