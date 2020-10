Diretta Milano Real Madrid/ Streaming video tv: occasione per l’Olimpia (Eurolega)

DIRETTA MILANO REAL MADRID: MESSINA PROVA SUBITO A RIALZARSI

Milano Real Madrid verrà diretta dagli arbitri Damir Javor, Robert Vyklicky e Marcin Kowalski; alle ore 20:45 di venerdì 16 ottobre il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la quarta giornata di basket Eurolega 2020-2021. Appuntamento doppio nel torneo, ormai una consuetudine da quando esiste la formula del girone unico in regular season; curiosamente a questo match arriva meglio l’Olimpia, che è scattata benissimo dal cancelletto di partenza e fatto vedere di poter essere anche una contender, a patto che trovi la giusta continuità che invece aveva latitato per esempio nella scorsa stagione. Il Real Madrid da sempre è una delle grandi d’Europa, in epoca recente ha anche vinto il titolo ma in questo 2020-2021 è stranamente partito con il freno a mano tirato, no riuscendo a trovare fluidità. C’è dunque una bella occasione che l’Olimpia ha per migliorare record e classifica di Eurolega, ma come sempre risponderà il campo; aspettando che la diretta di Milano Real Madrid prenda il via proviamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA MILANO REAL MADRID IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Real Madrid, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; nessun appuntamento sullo schermo per questo turno di Eurolega, ma l’appuntamento per tutti gli appassionati è come sempre sul portale Eurosport Player, che fornisce le partite del torneo in diretta streaming video (bisognerà essere abbonati al servizio). Sul sito ufficiale www.euroleague.net potrete inoltre consultare il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, come anche i contenuti multimediali e tutte le informazioni utili.

DIRETTA MILANO REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Milano Real Madrid: come abbiamo già detto l’Olimpia ci arriva meglio e dunque ha l’occasione di mettere in tasca punti preziosi contro una big, che ha vinto il suo ultimo titolo nel 2018 quando era guidata da un certo Luka Doncic, giovanissimo ma già dominante e poi capace di diventare immediatamente una star in NBA. Il roster dei blancos non si è troppo modificato, ma in questo inizio di stagione è andato sotto; non siamo troppo abituati a vedere la squadra della capitale spagnola accusare il colpo contro avversari sulla carta inferiori, ma può anche essere che sia arrivata la fine di un ciclo e sicuramente certi elementi del roster sono arrivati nella parte conclusiva della carriera. L’Olimpia Milano ha puntato sull’usato sicuro, mettendo in squadra giocatori che hanno ampia esperienza in Eurolega e l’hanno anche vinta; per una volta la formula sembra funzionare, ma per l’appunto la stagione è lunga e l’importante sarà riuscire a entrare tra le prime otto così da giocare i playoff, e poi eventualmente sfruttare un buon accoppiamento. Staremo allora a vedere quello che succederà sul parquet del Mediolanum Forum tra poche ore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA