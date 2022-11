Diretta Milano Real Madrid/ Streaming video tv: Olimpia per il riscatto! (Eurolega)

DIRETTA MILANO REAL MADRID: L’OLIMPIA SPERA!

Milano Real Madrid è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, con palla a due alle ore 20:30 di giovedì 3 novembre: si gioca per la sesta giornata di basket Eurolega 2022-2023, torna un appuntamento classico con il grande basket internazionale e per l’Olimpia questa partita sarà un’occasione di riscatto contro l’altra big della pallacanestro spagnola, perché settimana scorsa è arrivato un brutto ko sul parquet di Barcellona. Milano ha comunque un saldo positivo in Eurolega (3 vittorie e 2 sconfitte) e sta marciando secondo le aspettative verso il primo obiettivo, ovvero quello di strappare un posto nei playoff.

Per il Real Madrid le cose non vanno altrettanto bene: l’ultima dei blancos è stata la sconfitta interna contro la Virtus Bologna, un match iniziato bene ma che poi ha visto la squadra crollare e non riuscire a chiudere la rimonta. Abbiamo dunque 2 successi e 3 ko per il Real Madrid, dopo tutto una sola partita di differenza con l’Olimpia ma che alla fine potrebbe contare; ora non ci resta che aspettare che al Mediolanum Forum si alzi la palla a due nella diretta di Milano Real Madrid, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci regalerà questa scintillante serata di Eurolega.

DIRETTA MILANO REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Real Madrid sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sappiamo bene che le partite di Eurolega, vale a dire quelle selezionate turno dopo turno, sono una prerogativa di questa emittente e dunque rappresentano un appuntamento in esclusiva per gli abbonati, che avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go. Va poi detto che sul sito ufficiale, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Milano Real Madrid, e questa partita di Eurolega è una grandissima classica: abbiamo tanti incroci importanti, per esempio Sergio Rodriguez ritrova abbastanza presto una squadra in cui si è espresso benissimo e che ha lasciato sicuramente con un po’ di dolore (come del resto espresso), certamente da parte dei tifosi che per tanti altri anni avrebbero voluto vederlo indossare la canotta dell’Olimpia. Dall’altra parte troviamo Ettore Messina, che sulla panchina del Real Madrid si è seduto pur senza riuscire a replicare i successi che erano arrivati in precedenza e che sarebbero poi ancora maturati.

Al netto di questo, Milano Real Madrid è una sfida stellare tra due corazzate del basket europeo, che stanno attraversando momenti diversi perché i blancos danno la sensazione di voler ricostruire partendo dai giovani, come del resto ha ben dimostrato l’addio a Pablo Laso dopo otto stagioni. Vedremo quello che succederà, certamente per l’Olimpia sarebbe importante portare a casa la quarta vittoria in questa Eurolega ma l’Olimpia dovrà fare molta attenzione all’orgoglio ferito del Real Madrid…











