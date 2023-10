DIRETTA/ Milano Reggio Emilia video streaming tv: Pangos è un caso? (basket A1, 14 ottobre)

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: IL CASO PANGOS

A margine della diretta di Milano Reggio Emilia si può dire che in casa Olimpia sia scoppiato il caso Kevin Pangos: meglio, il playmaker canadese (di passaporto sloveno) è stato oggetto di feroci critiche in un editoriale comparso sul Corriere della Sera, in cui ne sono stati analizzati i difetti. Pangos insomma sarebbe un giocatore da accompagnare alla porta il prima possibile: addirittura è stato messo in dubbio il suo reale attaccamento alla causa di Milano, prendendo spunto dai continui problemi fisici accusati nel corso della passata stagione.

Diretta/ Reggio Emilia Scafati (risultato finale 85-77): Reggiana ancora vincente (basket A1 8 ottobre 2023)

All’epoca, Ettore Messina aveva ritardato l’acquisto di Shabazz Napier: pensava che Pangos potesse rientrare prima di quanto poi accaduto. Questo è forse costato il pass per i playoff di Eurolega, e dunque anche oggi l’ex Barcellona e Zenit è nell’occhio del ciclone; a difenderlo pubblicamente è stato il suo capitano Nicolò Melli, ma ora con i tagli che arriveranno dalla NBA è possibile che l’Olimpia Milano si guardi intorno alla ricerca di una soluzione più consona al roster, dunque la carriera di Pangos al Mediolanum Forum potrebbe avere vita breve e per adesso starà a lui dimostrare di poter ancora stare in questa squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Napoli Milano/ Risultato live, streaming video tv: la GeVi prova il colpo (basket A1, 8 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Reggio Emilia non sarà una delle partite che per questa terza giornata del campionato di basket Serie A1 vengono fornite dai canali della nostra televisione. L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.pangos

Diretta/ Fenerbahce Milano (risultato finale 85-82): Mirotic 27 punti (Eurolega, 6 ottobre 2023)

OLIMPIA PER IL RISCATTO!

Milano Reggio Emilia, che è diretta dagli arbitri Michele Rossi, Valerio Grigioni e Simone Patti, si gioca al Mediolanum Forum alle ore 19:00 di sabato 14 ottobre: è la partita che apre le danze nella terza giornata di basket Serie A1 2023-2024. L’Olimpia va subito a caccia di riscatto: la sconfitta subita a Napoli è stata netta non tanto nel punteggio quanto per come è maturata, di fatto a parte la reazione nel secondo periodo Milano è sempre stata in balia di un’avversaria che è sì partita benissimo in stagione, ma che certamente i ragazzi di Ettore Messina avrebbero facilmente potuto battere.

È ancora a punteggio pieno invece Reggio Emilia, che dopo la miracolosa salvezza dello scorso anno è ripartita alla grande: prima la vittoria larga di Brindisi, poi l’affermazione interna su Scafati, due successi che chiaramente contano il giusto a questo punto della stagione, ma hanno aumentato la fiducia e messo legna in cascina. Vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Reggio Emilia, mentre ne aspettiamo la palla a due facciamo qualche rapida considerazione sui temi che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Milano Reggio Emilia dobbiamo anche ricordare che l’Olimpia avrebbe dovuto giocare in Eurolega, ma la trasferta di Tel Aviv è stata ovviamente rinviata a causa dei fatti accaduti in Israele. Ettore Messina dunque ha lavorato esclusivamente sulla partita di oggi, che è importante: non si parla di classifica perché siamo solo all’inizio e Milano ha sempre tutto per vincere la regular season o comunque arrivare nelle prime due posizioni, si parla di intensità e amalgama del roster che sta presentando se non altro qualche punto di domanda sul quale è necessario riflettere.

In casa Reggio Emilia si respira ovviamente aria positiva: la Unahotels sa bene che la strada verso la salvezza sarà lunga e complessa, ma per il momento si gode le due vittorie che sono maturate in maniera diversa ma ugualmente importante, mettendo in mostra alcuni elementi del roster che potrebbero fare la differenza. Il primo grande impegno è quello di questa sera: che l’Olimpia sia favorita per la vittoria è acclarato, che Reggio Emilia possa comunque fare il colpo anche al Mediolanum Forum rimane una possibilità assolutamente concreta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA