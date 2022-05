Diretta Milano Reggio Emilia/ Streaming video Rai: bis Olimpia? Gara-2 basket

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: OCCHIO AI CALI DI TENSIONE!

Milano Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Sahin, Baldini e Galasso, si gioca con palla a due che sarà in programma alle ore 20.45 di questa sera, martedì 17 maggio 2022, come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket presso il Mediolanum Forum di Assago. La diretta di Milano Reggio Emilia potrebbe naturalmente indirizzare definitivamente (o quasi) le sorti della serie verso i lombardi se l’Olimpia cogliesse il bis della vittoria di domenica, oppure riaprire clamorosamente tutto se Reggio Emilia dovesse fare il colpo a sorpresa, avendo poi due partite consecutive in casa.

La logica direbbe che l’Armani Exchange Milano può solo complicarsi la vita se non sfruttasse la sua evidente superiorità: l’obiettivo è tornare a vincere lo scudetto che l’anno scorso era finito a Bologna dopo una finale che all’Olimpia fa ancora male ricordare, chiudere rapidamente i quarti per sprecare meno energie possibili potrebbe essere un dettaglio fondamentale. Per la Unahotels Reggio Emilia invece la missione è ai limiti dell’impossibile, però ha ben poco da perdere: qualificandosi ai playoff e arrivando in finale di FIBA Europe Cup la stagione è già stata eccellente, ora l’obiettivo è mettere la ciliegina sulla torta. Che cosa succederà stasera in Milano Reggio Emilia?

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Reggio Emilia sarà garantita per tutti in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 58), possibilità che va ad aggiungersi alla diretta streaming video sulla piattaforma Discovery Plus, in questo caso naturalmente su abbonamento – lo streaming per tutti sarà naturalmente garantito da Rai Play essendo la partita trasmessa sulla tv di Stato. Da ricordare che sul portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Reggio Emilia ci presenta quindi una serie con una formazione nettamente favorita e l’altra che invece vuole provare a stupire. Già gara-1 ha avuto un andamento di questo genere: dominio dell’Olimpia per gran parte della partita, fino al +24 (80-56) che sembrava avere chiuso il match con ampio anticipo. Reggio Emilia tuttavia non si è arresa e, a cavallo di terzo e ultimo quarto, ha infilato un incredibile parziale di 0-18 con cui ha riaperto la partita, prima che Shields evitasse la beffa per i padroni di casa.

Ancora una volta strepitoso il grande ex Cinciarini con 17 punti, 10 assist e 6 rimbalzi senza dubbio l’anima della Unahotels Reggio Emilia di Attilio Caja, che in attacco ha fatto naturalmente affidamento anche sui 21 punti di Thompson, mentre l’Olimpia Milano ha avuto cinque uomini in doppia cifra, guidati dai 20 punti di Shields che è stato fondamentale anche per spegnere gli ardori emiliani quando la rimonta sembrava possibile, mentre la regia di Rodriguez (che ha segnato anche 11 punti in prima persona) resta la fonte del gioco per coach Ettore Messina.











