Diretta Milano Reggio Emilia/ Streaming video Rai: subito l’Olimpia! (Coppa Italia)

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: SFIDA SENZA STORIA?

Milano Reggio Emilia, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 11 febbraio: si tratta del primo quarto di finale nella Final Eight di Coppa Italia 2020-2021. La manifestazione di basket interrompe il programma del campionato, e assegna il secondo titolo della stagione: l’Olimpia, dopo aver messo le mani sulla Supercoppa, ha la possibilità di fare doppietta nazionale in attesa della corsa allo scudetto, e per di più potrà giocarsela sul parquet di casa (non che abbia bisogno di questo vantaggio, considerati tutti i fattori).

La squadra di Ettore Messina è nettamente favorita, come dimostra il passo dominante che sta tenendo in campionato e l’ottimo ruolino di marcia in Eurolega; curiosamente la Reggiana deve ringraziare proprio Milano per essersi qualificata alle Final Eight, perché la vittoria dell’avversaria di oggi contro Cremona, in volata e con un recupero nei minuti finali, ha permesso ad Antimo Martino di essere qui con l’ottavo seeding. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Milano Reggio Emilia, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Coppa Italia di basket è un appuntamento in chiaro: dunque, la diretta tv di Milano Reggio Emilia verrà trasmessa su Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro televisore e che vi permetterà, eventualmente, di accedere al servizio in mobilità visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo anche la possibilità di seguire questa partita delle Final Eight sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che garantisce la fornitura di tutta la pallacanestro italiana (e non solo); in questo caso la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo già dire che la vincente di Milano Reggio Emilia andrà a sfidare una tra Virtus Bologna e Venezia nella semifinale di Coppa Italia: ci lanciamo dunque verso una super partita per l’Olimpia, che però dovrà innanzitutto vincere la maledizione del seeding. Da quando esiste la formula della Final Eight infatti nessuna squadra che fosse testa di serie numero 1 è mai riuscita a superare lo scoglio dei quarti: sembra incredibile ma è quanto è accaduto finora, infatti l’anno scorso la Reyer aveva messo le mani sul titolo dopo essersi qualificata a stento. In questa stagione però Milano sta dominando: ha un roster costruito non solo per vincere ma per farlo quasi in carrozza e, almeno guardando la differenza di potenziale rispetto alla Unahotels, sembra davvero difficile ipotizzare che gli emiliani possano fare il colpo grosso. Vero è anche che l’Olimpia ha altre preoccupazioni, deve lanciarsi verso la corsa ai playoff di Eurolega e non è affatto detto che la sua priorità assoluta sia la Coppa Italia, nemmeno guardando al periodo specifico; dunque un’occasione per Reggio Emilia, che idealmente deve anche riscattare il pesante ko interno subito dalla Virtus Bologna nell’ultima partita di campionato.



