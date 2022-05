Diretta Milano Reggio Emilia/ Streaming video tv: gara-1 dei quarti! (playoff basket)

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: INIZIANO I PLAYOFF!

Milano Reggio Emilia, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Vicino e Denis Quarta, si gioca alle ore 17:00 di domenica 15 maggio: al Mediolanum Forum scattano ufficialmente i playoff di basket Serie A1 2021-2022, questa è gara-1 e ovviamente il fattore campo sorride all’Olimpia, che ha chiuso la regular season al secondo posto e dunque avrà le prime due gare e l’eventuale quinta in casa, anche se spera di risolvere la pratica prima di tornare ad Assago perché, al netto della dimostrazione di forza, significherebbe giocare meno partite in una stagione che è già stata lunghissima.

DIRETTA/ Venezia Milano (risultato finale 69-74): Olimpia vince in rimonta

Reggio Emilia ha salutato con grande entusiasmo la qualificazione ai playoff: mancava da tempo da queste parti, e l’incrocio con Milano non può non far tornare alla mente la seconda di due finali consecutive, un periodo certamente diverso nella storia di una società che ora vuole tornare a questi fasti, nel frattempo ha ripreso confidenza con l’Europa e sa di dover procedere gradino dopo gradino. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Reggio Emilia, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche considerazione sui temi principali del match.

Diretta/ Reggio Emilia Fortitudo Bologna (risultato finale 88-77): gara a senso unico

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

La diretta tv di Milano Reggio Emilia è disponibile su Eurosport 2, canale che come sappiamo fa riferimento alla televisione satellitare: presente al numero 211 del decoder, è ovviamente riservato agli abbonati. Anche per i playoff comunque prosegue l’appuntamento su Discovery Plus, la piattaforma che è diventata broadcaster ufficiale della Lega Basket e ne fornisce tutte le partite in diretta streaming video (sempre in abbonamento), e infine va anche ricordato che le informazioni utili sono consultabili sul sito www.legabkasket.it, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Trento Reggio Emilia (risultato finale 69-77): bel successo in rimonta!

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Reggio Emilia ci presenta dunque l’inizio dei playoff in Serie A1: c’è una differenza netta in questa serie di primo turno tra l’Olimpia, che corre per vincere lo scudetto, e la Unahotels che come detto è già particolarmente contenta di essere entrata tra le prime otto (il che non significa che eviterà la battaglia). Per Attilio Caja sarà anche un impegno da ex, ma soprattutto una bella soddisfazione perché, dopo aver condotto Varese alla post season, ha ripetuto l’impresa con Reggio Emilia e ha fatto anche meglio, riuscendo a timbrare la finale di Europe Cup (con la Openjobmetis si era fermato in semifinale) pur perdendola.

L’Olimpia Milano invece non vince il tricolore dal 2018, e vuole riscattare quanto accaduto in Eurolega: una bruciante eliminazione per mano dell’Anadolu Efes, la differenza l’ha fatta gara-1 in casa esattamente come era accaduto otto anni fa contro il Maccabi Tel Aviv. Resta la consapevolezza di aver finalmente ritrovato un livello da big europea, ma la seconda Final Four consecutiva non è arrivata e allora anche e soprattutto per questo motivo Ettore Messina, che quest’anno ha già vinto la Coppa Italia, cercherà più che mai di arrivare in fondo in campionato dove potrebbe esserci la grande rivincita contro la Virtus Bologna. Intanto però staremo a vedere come andrà la diretta di Milano Reggio Emilia che apre la serie dei quarti di finale playoff…











© RIPRODUZIONE RISERVATA