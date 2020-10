Diretta Milano Roma/ Streaming video tv: una classica al Forum (basket A1)

DIRETTA MILANO ROMA: OLIMPIA SENZA DELANEY!

Milano Roma, che verrà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Andrea Bongiorni e Federico Brindisi, va in scena alle ore 17:30 presso il Mediolanum Forum: siamo nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e si gioca qui una classica della nostra pallacanestro. Purtroppo oggi il contesto non è quello dei giorni migliori, almeno per la Virtus: i giallorossi sono tornati nel massimo campionato nel 2019, dopo un lungo inseguimento e un periodo che era arrivato a seguito dell’ultima finale scudetto disputata; la società ha faticato a iscriversi a questo torneo e sul campo si notano tutte le difficoltà di un roster che dovrà lottare fino all’ultimo per la salvezza. L’Olimpia invece vola, è stata costruita per dominare in ambito nazionale e per essere finalmente competitiva in Eurolega: in Serie A1 per il momento ci sono stati ben pochi problemi con avversarie schiantate di forza, mentre mercoledì sera è arrivato il primo ko stagionale sul parquet dell’Olympiacos. Ora non resta che affidarsi al campo per vedere quello che succederà nella diretta di Milano Roma, intanto possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali della partita.

DIRETTA MILANO ROMA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Roma non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui nostri canali; in alternativa però, come sempre, resta valido l’appuntamento con il portale Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le partite di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali al tabellino play-by-play passando per le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA MILANO ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Milano Roma potrebbe rappresentare il testa-coda di questo campionato, almeno nelle premesse: ci sono ben pochi dubbi sui valori dell’Olimpia, che ha un roster troppo più forte delle avversarie e infatti punta a fare il salto di qualità in Europa. Certo in Serie A1 non sempre è arrivato lo scudetto, ma questo è un discorso che richiederebbe troppo tempo; di certo c’è che sulla carta il gruppo a disposizione di Ettore Messina è per distacco il migliore del torneo, e in questo momento c’è ben poca competizione con una Virtus Roma che, come detto, ha tentennato fino all’ultimo per iscriversi al torneo. Alla fine la famiglia Toti ce l’ha fatta, ma il contesto è mediocre: i capitolini hanno vinto all’esordio contro una Fortitudo Bologna ancora in fase di rodaggio, ma poi hanno incassato due pesanti sconfitte tornando ai livelli della Supercoppa, in cui non sono mai riusciti a esprimersi. La realtà sarà allora quella di una durissima corsa per la salvezza, anche perché nel frattempo le rivali si sono rafforzate; l’orgoglio potrebbe portare a una partita dignitosa al Mediolanum Forum, puntando magari sulla stanchezza di Milano per il doppio impegno in Eurolega, ma francamente la previsione non può che tendere dalla parte dell’Olimpia.

