DIRETTA MILANO SANREMO 2025: LORENA WIEBES HA VINTO FRA LE DONNE

Per la diretta Milano Sanremo 2025 dobbiamo celebrare Lorena Wiebes, vincitrice dell’edizione che ha segnato il ritorno della Classicissima anche in campo femminile ben 20 anni dopo l’ultima volta di quella che ai tempi si chiamava Primavera Rosa. L’olandese ha vinto davanti alla connazionale Marianne Vos la volata fra due campionesse degli sprint. Splendida Elisa Longo Borghini, che ha attaccato al termine della discesa del Poggio ed è stata ripresa solo a circa 200 metri dall’arrivo, con il rettilineo d’arrivo che è diventato teatro di una lotta tutta olandese.

Finale incerto fino all’ultimo istante, è una caratteristica di questa corsa e siamo pronti a scoprire che cosa succederà invece al maschile. La fuga ha ancora un vantaggio leggermente superiore ai tre minuti sul gruppo principale, ormai siamo sulla Riviera ligure e per tanti chilometri si pedalerà sulla statale Aurelia. Stiamo quindi entrando sempre più nel vivo diu questa Classicissima, per fortuna con meteo migliore qui in Liguria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO SANREMO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Milano Sanremo 2025 in tv sarà integralmente sulla Rai, prima su Rai Sport e dalle ore 14.00 su Rai Due. In alternativa, ecco Eurosport per gli abbonati, quindi Rai Play oppure Discovery + per la diretta streaming video.

SUL PASSO DEL TURCHINO

La corsa è sul Passo del Turchino, resta il fascino di una salita mitica per la Classicissima, ma ovviamente coincidenza nulla sulla diretta Milano Sanremo 2025, se non perché sancisce il passaggio in Liguria, con la discesa che poi porterà i corridori lungo la costa per tutto il lunghissimo finale sino in via Roma a Sanremo. Per il momento ovviamente non ci sono particolari novità, continuano a comandare gli otto fuggitivi Alessandro Verre e Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels), Tommaso Nencini, Mark Stewart e Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini), Martin Marcellusi e Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané) e Baptiste Veistroffer (Lotto).

Vogliamo allora spendere qualche parola per Silvan Dillier, gregario di Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen alla Alpecin Deceuninck, che finora è colui che ha tirato più di tutti il gruppo principale, facendo più fatica certamente anche dei fuggitivi, che sono in otto a darsi cambi regolari. Il vantaggio della testa della corsa è di poco meno di quattro minuti, nel frattempo invece per la diretta Milano Sanremo 2025 ricordiamo che la gara femminile (partita da Genova) è già a meno di 40 km dal traguardo, nel loro caso manca davvero poco per scoprire chi sarà la vincitrice della prima edizione rosa dopo un vuoto di 20 anni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GRUPPO CONTROLLA

Siamo a circa 200 km dall’arrivo, la diretta Milano Sanremo 2025 continua a svolgersi per il momento sotto un meteo inclemente e la Classicissima sta vivendo una fase interlocutoria, come è normale che sia. Si è ormai assestata la fuga degli otto attaccanti, che sono Alessandro Verre e Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels), Tommaso Nencini, Mark Stewart e Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini), Martin Marcellusi e Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané) e Baptiste Veistroffer (Lotto), l’unico senza compagni di squadra in questa fuga con ben cinque italiani.

Il gruppo controlla ma ha deciso di non concedere un eccessivo margine di vantaggio: a volte la prima parte della Classicissima vede gli attaccanti conquistare margini anche di dieci minuti, la diretta Milano Sanremo 2025 sta invece vedendo un maggiore controllo da parte del gruppo principale, infatti il vantaggio della testa della corsa è di circa tre minuti e mezzo mentre si sta pedalando sulle strade della provincia di Alessandria, nel tratto piemontese della prima classica Monumento della stagione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OTTO UOMINI IN FUGA

Abbiamo la fuga che probabilmente caratterizzerà gran parte del percorso della Classicissima, la diretta Milano Sanremo 2025 infatti vede al comando otto corridori. I primi ad attaccare sono stati tre italiani, cioè Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Tommaso Nencini (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané), raggiumnti poco dopo da quattro contrattaccanti: Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané). Infine si è aggiunto da solo anche Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini), quindi ben cinque sono italiani.

Purtroppo assente Alessandro Tonelli, sempre in fuga nelle ultime sei edizioni, sarebbe stato curioso scoprire se anche oggi avrebbe indovinato l’attacco buono. Per il momento c’è maltempo sulla corsa, anche se le previsioni meteo dicono che in Riviera dovrebbe andare meglio. Il gruppo per ora logicamente lascia fare, parliamo di circa cinque minuti di vantaggio con d’altronde ben 240 km ancora da percorrere. Da segnalare infine che non hanno preso il via Simon Clarke (Israel-Premier Tech) e Cedric Beullens (Lotto), di conseguenza sono 173 e non 175 i corridori in gara nella diretta Milano Sanremo 2025. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Riassumere in poche righe la storia della Classicissima è impossibile, ma possiamo fare qualche accenno al passato negli ultimi minuti prima della partenza per la diretta Milano Sanremo 2025. Ad esempio, l’ultima vittoria italiana è ancora il capolavoro di Vincenzo Nibali nel 2018, mentre è molto significativo notare che l’ultimo corridore capace di vincere per più di una volta la Milano Sanremo è ancora Oscar Freire, che nel 2010 completò il proprio tris personale.

Da allora ci sono stati ben 14 vincitori diversi e nessuno ha saputo fare il bis: la Slovenia è presente ma con Matej Mohoric nel 2022, seguito da Mathieu Van der Poel nel mitico 2023 dell’olandese, che vinse anche Parigi Roubaix e Mondiali due stagioni fa, mentre la vittoria di Jasper Philipsen nel 2024 è stata la numero 23 per il Belgio, con un enorme contributo naturalmente da parte di Eddy Merckx, che resta il re della Sanremo con addirittura sette edizioni vinte, davanti a Costante Girardengo che vanta sei successi tra cui quello del 1925, esattamente 100 anni fa. Adesso però largo alla grande fatica di quasi 300 km, che spesso si decidono in un attimo: è il mito che si rinnoverà con la diretta Milano Sanremo 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GANNA E MILAN PER SOGNARE

Eccoci al giorno tanto atteso, oggi sabato 22 marzo ci farà compagnia per molte ore la diretta Milano Sanremo 2025 e questa Classicissima sarà molto attesa, perché l’edizione 116 vedrà due italiani tra i principali favoriti, come non succedeva da molto tempo. Parliamo naturalmente di Filippo Ganna e Jonathan Milan: Pippo è stato straordinario alla Tirreno Adriatico, dimostrando di andare forte su ogni terreno, qualità fondamentale in una corsa come la Milano Sanremo, che si può risolvere in tanti modi differenti – ed è proprio questo uno dei motivi del fascino eterno di questa corsa. Se infine l’epilogo della diretta Milano Sanremo 2025 fosse con uno sprint di gruppo, ecco che Jonathan Milan sarebbe la nostra speranza, perché ci sono davvero pochi velocisti forti come il friulano in circolazione.

Abbiamo voluto onorare i nostri due campioni, ma è chiaro che le stelle più attese della diretta Milano Sanremo 2025 saranno Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Lo sloveno vuole fortemente conquistare la Classicissima, una delle poche corse che ancora gli mancano e che potrebbe essere più difficile da ottenere, perché alla Milano Sanremo non basta “solo” essere il più forte. Mathieu Van der Poel invece ha già vinto nel 2023 e può contare inquadra anche su Jasper Philipsen, il vincitore del 2024, preziosa alternativa tattica in caso di arrivo allo sprint. Oppure potrebbe esserci una sorpresa, come tante volte nella storia: dagli sprinter puri ai campioni dei grandi Giri, tutti possono sognare di vincere in via Roma…

DIRETTA MILANO SANREMO 2024: IL PERCORSO, CLASSICO E INSIDIOSO

Parlando della diretta Milano Sanremo 2025, per il secondo anno consecutivo la partenza sarà da Pavia alle ore 10.25. In programma ci saranno 289 km, con il Passo del Turchino (km 139,3) come primo momento simbolicamente significativo nel percorso, anche se insignificante ormai per fare selezione. Poi si scenderà in Riviera e ci sarà la successione di tutte le località immancabili nella Classicissima, come ad esempio la rapida successione di Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, tre brevi salitelle che certamente non saranno decisive ma che andranno affrontate con attenzione, perché a quel punto della corsa saremo già in piena bagarre.

Infine, eccoci pronti ad entrare nel mito con le due salite che faranno la storia anche nella diretta Milano Sanremo 2025, a cominciare dalla Cipressa (km 267,3), 5,6 km al 4,1% medio e fino al 9% di pendenza massima, poi il Poggio (km 283,4), con 3,7 km al 3,7%, dove ogni momento potrebbe essere buono per l’acuto decisivo. Questo potrebbe valere anche in discesa per gli ultimi 2,1 km di pianura verso il leggendario arrivo in via Roma, dove applaudiremo il vincitore anche di questa edizione della Classicissima.