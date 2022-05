DIRETTA MILANO SASSARI/ Video streaming Rai: Kyle Hines è stato MVP di gara-1

DIRETTA MILANO SASSARI: IN GARA-1…

La diretta di Milano Sassari ci farà compagnia tra poco: vale dunque la pena ricordare che due sere fa, in gara-1 della semifinale playoff, l’Olimpia si è imposta per 88-71 vincendo dunque in maniera netta. È stata una costante marea degli uomini di Ettore Messina, che hanno progressivamente aumentato il loro vantaggio e sono riusciti a gestire la partita; con il 40,6% dall’arco, la vittoria a rimbalzo (39-31) e anche 6 stoppate, controllando le palle perse (10, bene anche la Dinamo con 11) Milano si è presa una importante vittoria trascinata da un grande Kyle Hines, che ha chiuso con 8 punti, 7 rimbalzi, 5 stoppate e 4 assist dominando in ogni singolo aspetto del gioco, nonostante cifre non troppo appariscenti e con soli 6 tiri dal campo (4 realizzati).

Il miglior scorer per l’Olimpia è stato Shavon Shields autore di 16 punti, anche se con 1/5 dal perimetro; per Sassari invece solo il 28,6% dalla lunga distanza e un Gerald Robinson che ha provato a tracciare la via, mettendo a referto 17 punti con il 50% dal campo. Ne ha realizzati 14 Eimantas Bendzius, pessima la prova di David Logan (uno dei giocatori più attesi) uscito dal Mediolanum Forum con 0/6 al tiro, 0 punti e appena 2 rimbalzi per -5 di valutazione. Attenzione però a sottovalutarne il talento e la voglia di riscatto, del resto la stessa Olimpia Milano lo sa molto bene anche se sono passati 7 anni da quella famosa semifinale… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Sono due le modalità per seguire la diretta tv di Milano Sassari. La partita sarà trasmessa su Rai Sport e dunque in chiaro per tutti al numero 58 del vostro televisore; poi verrà fornita da Eurosport 2, e qui bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare (numero 211 del decoder). Come sempre possiamo ricordare gli appuntamenti con la diretta streaming video, ovvero il sito o la relativa app di Rai Play e la piattaforma DAZN, che garantisce anche la visione dei canali Eurosport; infine dobbiamo dire che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono liberamente consultabili le informazioni utili sul match, a partire ovviamente dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

MILANO SASSARI: L’OLIMPIA CONCEDE IL BIS?

Milano Sassari sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Michele Rossi e Denny Borgioni; alle ore 20:45 di lunedì 30 maggio il Mediolanum Forum di Assago ospita gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2021-2022. Un match ormai classico, come già avevamo detto in occasione del primo episodio della serie: a proposito, l’Olimpia si è assicurata gara-1 e dunque continua nel suo percorso perfetto in questa post season, adesso la palla è nelle mani del Banco di Sardegna che dovrà provare a fare il blitz, così da prendersi il fattore campo e, almeno idealmente, chiudere poi i conti al PalaSerradimigni.

Le possibilità naturalmente ci sono, e in passato Sassari ha già dimostrato di poter espugnare il Forum; del resto la Dinamo ha fatto lo stesso nei quarti contro Brescia, ma naturalmente Milano è squadra diversa rispetto alla Germani. Sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Milano Sassari; aspettando che gara-2 dei quarti playoff prenda il via possiamo fare un rapido excursus attraverso quelli che potrebbero essere i temi principali legati a questo match, che come detto potrebbe portare l’Olimpia sul 2-0 oppure pareggiare la serie, e regalarci ulteriore spettacolo.

DIRETTA MILANO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Milano Sassari. Mai sottovalutare il cuore della Dinamo, che nel turno precedente dei playoff ha vinto a Brescia in gara-2 e poi ha chiuso la serie con le due partite in Sardegna; la squadra di Piero Bucchi ha dimostrato di saper gettare il cuore oltre l’ostacolo e, francamente, all’inizio della stagione – diciamo quando Demis Cavina è stato esonerato – in pochi avrebbero pronosticato un Banco di Sardegna capace anche solo di timbrare il pass per la post season, per poi ribaltare il fattore campo contro una Germani caldissima e volare in semifinale.

Sassari nelle prime quattro del campionato ha spesso significato vederla poi arrivare all’ultimo atto; come detto però in questo frangente si tratta di far fuori uno squadrone come l’Olimpia, che nelle ultime due stagioni ha preso consapevolezza arrivando sempre ai playoff di Eurolega e giocando anche una Final Four, a 29 anni di distanza. Milano resta la grande favorita per arrivare in finale (cosa che non accade dal 2018) e gara-1 ha confermato questa sensazione; tuttavia una serie del genere può sempre girare su un singolo episodio (cosa che la stessa Milano ha imparato bene in epoca recente, e il riferimento è proprio all’Eurolega) e Sassari ha i giocatori giusti per far sì che questo accada. Dunque adesso si tratta realmente di scoprire come andranno le cose: saremo in campo tra poco, la diretta di Milano Sassari si prospetta uno spettacolo…











