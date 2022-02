Diretta Milano Sassari/ Streaming video Rai: è subito grande classica! (Coppa Italia)

DIRETTA MILANO SASSARI: SUBITO BIG MATCH IN COPPA ITALIA!

Milano Sassari è in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 16:00 di mercoledì 16 febbraio: a Pesaro prende finalmente il via la Coppa Italia 2022 di basket, ed è subito una grande classica nei quarti di finale. L’Olimpia, testa di serie numero 1 e campionessa in carica, incrocia una Dinamo che la Coppa Italia l’ha vinta due volte, e che in due occasioni si è trovata di fronte la stessa Milano in finale. Un banco di prova certamente importante per l’Olimpia, che domenica ha schiantato Pesaro e parte nettamente favorita non soltanto oggi, ma in generale per vincere la competizione.

Diretta/ Milano Pesaro (risultato finale 91-57): Olimpia Milano sul velluto!

Sassari ha saltato un’altra partita nel weekend, in classifica è costretta a inseguire e oggi non giocherebbe i playoff; troppi alti e bassi per un Banco di Sardegna che si trova in una fase transitoria, ma che sotto la guida di Piero Bucchi spera comunque di andare a prendersi qualche traguardo importante. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Sassari; mentre aspettiamo che si giochi, possiamo fare qualche considerazione più approfondita sul primo quarto di finale della Coppa Italia di basket, una partita sicuramente entusiasmante al netto di tutto.

DIRETTA/ Milano Baskonia (risultato 89-78): gran vittoria dell'Olimpia in Eurolega

DIRETTA MILANO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Le info sulla diretta tv di Milano Sassari riguardano l’intero pacchetto della Coppa Italia: tutte le partite del torneo saranno infatti trasmesse in chiaro su Rai Sport, ma anche su Eurosport 2 (canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare, numero 211 del decoder Sky) e naturalmente sulla piattaforma Discovery Plus, anche qui per i clienti. Questa ultima eventualità ci introduce anche al discorso della diretta streaming video, che sarà disponibile per la Coppa Italia non soltanto su questa piattaforma, ma anche su sito e app ufficiali di Rai Play o ancora, in abbonamento, su Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Zalgiris Milano (risultato finale 70-74): successo esterno dell'Olimpia!

DIRETTA MILANO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Milano Sassari: primo quarto di finale in Coppa Italia, e subito appuntamento con la storia recente del torneo. Nella stretta attualità, sulla carta non ci sarebbe partita: l’Olimpia è una squadra che si trova in testa alla Serie A1 e sta lottando per il primo posto anche in Eurolega, dove ha avvicinato in maniera sostanziale la seconda qualificazione consecutiva ai playoff. Al netto poi dei risultati sul campo, è chiaro che le disponibilità economiche siano diverse, rispetto a quella di una Sassari che ha avuto il suo momento di gloria ma non è riuscito a farlo durare (e non per forza per responsabilità esplicite).

Lungo la strada la Dinamo è comunque riuscita a trionfare in Europa (anche se “solo” in Europe Cup) e come detto ha messo in bacheca per due volte la Coppa Italia, festeggiando anche lo storico scudetto. Milano Sassari in quegli anni era diventata una straordinaria classica, insaporita da una fiera rivalità: la nuova arrivata sulla scena contro una corazzata che non riusciva a esprimere tutto il suo potenziale, e che certamente ha vinto meno di quanto avrebbe potuto. Tra poco dunque sarà ancora tempo di mettere gli occhi sul parquet della Vitrifrigo Arena, dove si giocherà la diretta di Milano Sassari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA