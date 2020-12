Diretta Milano Sassari/ Streaming video tv: big-match al Forum (basket Serie A)

DIRETTA MILANO SASSARI: MESSINA NON VUOLE CALI!

Milano Sassari, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Lorenzo Baldini e Federico Brindisi, si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 dicembre 2020, presso il Mediolanum Forum di Assago per la dodicesima giornata della Serie A di basket. Partita che negli ultimi anni ha spesso assunto un sapore speciale, la diretta di Milano Sassari sarà certamente stuzzicante pure oggi, perché la posta in palio sarà importante sia per l’Olimpia sia per la Dinamo. Milano ha perso settimana scorsa l’imbattibilità stagionale italiana a causa della sconfitta casalinga contro Brindisi, dunque gli uomini di Ettore Messina vorranno tornare al successo in campionato, anche se con nove vittorie in dieci partite la loro situazione resta comunque eccellente. Sassari invece arriva da una vittoria contro Treviso, ma per il Banco di Sardegna la classifica è forse meno buona di quanto ci si attendesse, con cinque vittorie e quattro socnfitte: ecco perché un colpaccio a Milano (che ha sempre un sapore speciale) avrebbe grande valore per la Dinamo.

DIRETTA MILANO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Sassari sarà garantita agli abbonati su Eurosport 2, il canale che ormai da diversi anni è la casa del basket: si tratta infatti di uno dei match selezionati per la visione anche in tv oltre che con l’immancabile diretta streaming video su Eurosport Player, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Per i non abbonati, il principale punto di riferimento resta invece il sito della Lega Basket, con il tabellino live score.

DIRETTA MILANO SASSARI: IL CONTESTO

La diretta di Milano Sassari attirerà dunque l’attenzione di tutti gli appassionati di basket: è giusto che sia così, dato che l’Olimpia è la squadra di riferimento in Italia mentre la Dinamo ormai da anni è ai vertici. Per l’Armani Exchange Milano c’è la sconfitta di domenica scorsa contro Brindisi che ha macchiato il cammino italiano, ma vanno messe nel conto anche le due partite di Eurolega giocate in Turchia in settimana, dunque un periodo davvero intenso e non facile. Il turnover è inevitabile ma condiziona: ad esempio contro la Happy Casa erano rimasti fuori Hines e Delaney (oltre all’infortunato Rodriguez) e rinunciare a due nomi di quel calibro contro la seconda in classifica non è poco anche se ti chiami Milano, tenuto pure conto del fatto che in questo periodo la priorità va alla Eurolega. Sassari invece aveva vinto contro Treviso domenica scorsa, anche se magari soffrendo più del previsto, come indicato dal 97-93 finale: prova eccellente in attacco con cinque uomini in doppia cifra, ma da rivedere in difesa. Di certo a Milano non si potrebbe concedere così tanto…

