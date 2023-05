DIRETTA MILANO SASSARI/ Video streaming tv: l’Olimpia difende il suo primato

DIRETTA MILANO SASSARI: GLI SCENARI

Abbiamo già parlato degli scenari che riguardano la diretta di Milano Sassari: l’Olimpia è a una vittoria dalla prima posizione in regular season, a Milano dunque basta battere il Banco di Sardegna per non doversi preoccupare di quello che la Virtus Bologna farà contro Varese. Per quanto riguarda l’avversaria nel primo turno dei playoff, sarà una tra Brindisi e Brescia ma in corsa ci sarebbe anche Pesaro, con la differenza che la Vuelle – affrontata l’anno scorso – ha bisogno di un mezzo miracolo per qualificarsi effettivamente ai playoff, considerata la posizione da cui entra nell’ultima giornata.

Lo scenario che riguarda Sassari parla di terzo o quarto posto: avendo la doppia sfida diretta a favore con Venezia, la Dinamo non può comunque scendere oltre la quarta posizione e dunque si è garantita il fattore campo nel primo turno dei playoff. Il terzo posto arriverebbe con vittoria e sconfitta di Tortona, con cui Sassari ha +1 nella differenza canestri: la potenziale avversaria nei quarti di finale sarebbe a questo punto Venezia o Trento, dunque da questo punto di vista si tratterebbe comunque di una serie tosta ma, appunto, da giocare con l’eventuale gara-5 al PalaSerradimigni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque rappresenta un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento è il numero 211 del decoder di Sky. Ricordiamo ovviamente che tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

MILANO SASSARI: OLIMPIA PER IL PRIMATO!

Milano Sassari è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 18:00 di domenica 7 maggio: la partita è valida per la 30^ giornata di basket Serie A1 2022-2023 e dunque si conclude la regular season, con queste due squadre che sono già proiettate verso i playoff. La vittoria in volata su Tortona ha permesso all’Olimpia di prendersi il primo posto in classifica: vincendo questo pomeriggio Milano si garantirebbe il fattore campo per tutta la durata dei playoff, anche nell’eventuale finale contro la Virtus Bologna per quanto gli ultimi due anni abbiano rivelato la relatività della cosa.

Sassari ha battuto Reggio Emilia e ha blindato il quarto posto: avrà il fattore campo nel primo turno dei playoff, ma potrebbe ancora arrivare terza e “cambiare” avversario soprattutto per quanto riguarda la potenziale semifinale, ma sono tutti discorsi ancora ipotetici. Resta che la diretta di Milano Sassari rappresenta un bello spettacolo anche sul piano della rivalità tra le due squadre; aspettando che al Mediolanum Forum si giochi proviamo a fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata.

DIRETTA MILANO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Le motivazioni che spingono le due squadre nella diretta di Milano Sassari sono molto relative. Lo abbiamo visto: entrambe sono qualificate ai playoff, l’avversario del primo turno sicuramente non si può scegliere a tavolino (ci sarebbero troppi calcoli da fare e troppi campi cui guardare, soprattutto si gioca in contemporanea anche in questa ultima giornata) e poi due squadre di questo tenore non possono permettersi di valutare quale rivale sia meglio affrontare nella serie dei quarti di finale. Anche il discorso che riguarda la semifinale segue questo tenore.

In questo momento sarebbe parecchio complicato sapere se Piero Bucchi preferisca vedersela con la stessa Milano o la Virtus Bologna, anche perché la concentrazione dovrà essere sul primo turno e, per come la classifica è sistemata in questo momento, il Banco di Sardegna dovrebbe sfidare Venezia che è tra le formazioni più in forma della Serie A1. Per l’Olimpia lo scenario è ancora diverso: una corazzata del genere non guarda in faccia a nessuno, ha certamente avversarie con cui può accoppiarsi peggio ma la superiorità è tale da farci pensare che la finale sia il punto cui guardare da subito…











