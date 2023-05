Diretta Milano Sassari/ Streaming video tv: Olimpia per il bis (29 maggio 2023)

DIRETTA MILANO SASSARI: L’OLIMPIA NON VUOLE CALI DI CONCENTRAZIONE!

Milano Sassari, diretta dagli arbitri Lanzarini, Bartoli e Valzani, si giocherà con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 maggio 2023, ancora al Mediolanum Forum di Assago (Milano), che è la sede delle prime due partite di questa serie di semifinale dei playoff della Serie A di basket tra EA7 Emporio Armani Milano e Banco di Sardegna Sassari, una partita che negli ultimi anni ha eccellente tradizione e ricalca esattamente la semifinale di un anno fa. Adesso curiosamente Olimpia Milano e Dinamo Sassari si ritrovano, con gli uomini di coach Ettore Messina di nuovo miei panni dei favoriti.

Video/ Milano Sassari (95-72) sintesi e highlights: l'Olimpia vince gara 1 (27 maggio 2023)

Ricordiamo che naturalmente oggi la diretta di Milano Sassari sarà valida come gara-2 di questa semifinale che è cominciata sabato pomeriggio con la nettissima vittoria milanese per 95-72 sempre al Forum e poi si sposterà in Sardegna per gara-3 e anche per l’eventuale gara-4, con ritorno ad Assago solo qualora dovesse rendersi necessaria la “bella”. Stasera naturalmente Milano vorrà bissare il successo per ipotecare la serie, mentre gli ospiti cercheranno l’impresa per rimettere tutto in discussione, ma dovranno fare molto meglio di due giorni fa. Che cosa ci dirà la diretta di Milano Sassari?

DIRETTA/ Milano Sassari (risultato finale 95-72): la prima è dell'Olimpia! (27 maggio, gara-1)

DIRETTA MILANO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Sassari sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento che questa partita sarà trasmessa sul canale DMAX (numero 52), possibilità che va ad aggiungersi alla trasmissione per gli abbonati sui canali di Eurosport e alla diretta streaming video di Milano Sassari, che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

DIRETTA MILANO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Sassari, dobbiamo ricordare che questa è la serie sulla carta più squilibrata nelle semifinali dei playoff, tra l’Olimpia capolista e i sardi quinta forza della stagione regolare, che hanno già ribaltato il fattore campo sfavorevole nei quarti contro Venezia, mentre Milano eliminava Pesaro pur perdendo una partita. Sabato pomeriggio, gara-1 praticamente non ha avuto storia, dal momento che il vantaggio dell’Olimpia Milano era in doppia cifra già al termine del primo quarto (25-12) e ha poi toccato il +23 (52-29) all’intervallo lungo, per cui il secondo tempo è stato una sorta di “garbage time” (per dirla all’americana) per completare una partita che aveva già indicato in modo chiaro chi sarebbe stata la squadra vincitrice.

DIRETTA/ Sassari Venezia (risultato finale 87-83): sardi in semifinale!

Ettore Messina si è così potuto permettere una ampia rotazione dei suoi giocatori e dieci di loro sono andati a referto, con i 22 punti di Johannes Voigtmann in particolare evidenza e per il resto un contributo offensivo ben distribuito fra tutti gli altri (tre giocatori a quota 10 punti e altrettanti con 9 punti a referto), mentre per Sassari il grande ex Piero Bucchi ha ben poco da salvare (al 30’ era addirittura a -30) e dovrà inventarsi qualcosa per rendere più incerta una serie che sembra senza storia dopo questo primo episodio. Potranno esserci colpi di scena stasera oppure la diretta di Milano Sassari andrà secondo logica anche in gara-2?

© RIPRODUZIONE RISERVATA